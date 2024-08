LIVE: Anderlecht neemt commando over en komt op voorsprong op de Bosuil!

De Jupiler Pro League zit nog maar aan de tweede speeldag maar daar is de eerste topwedstrijd al. Op de Bosuil ontvangt Antwerp namelijk Anderlecht. Wie pakt er 6/6 na twee wedstrijden? Volg het dadelijk live via Voetbalkrant.

Zowel Antwerp als Anderlecht wonnen hun openingswedstrijd van het seizoen. Antwerp deed dat op verplaatsing bij Charleroi, Anderlecht thuis tegen STVV. Allebei met het kleinste verschil, maar dat was geen unicum op een zeer doelpuntarme openingsspeeldag.

Zonder Van Bommel

Antwerp keert dus voor de eerste keer in twee jaar richting de Bosuil zonder Mark Van Bommel op de bank. Al heeft Jonas De Roeck met zijn Antwerp-verleden wel een streepje voor bij de supporters van de Great Old. "De Bosuil ziet er anders uit dan vroeger maar de sfeer is nog steeds dezelfde. Het publiek meekrijgen en de jongens krijgen een extra boost", weet De Roeck.

Zowel bij Anderlecht als Antwerp zitten er geen nieuwe jongens in de kern tegenover vorige week. Nochtans heeft Anderlecht afgelopen week de komst van Thomas Foket bekendgemaakt. De rechterwingback komt over van het Franse Reims en speelde daarvoor bij KAA Gent maar was naar eigen zeggen altijd al een 'Sportingboy'.

Verdedigende zorgen

Vooral centraal achterin zit Anderlecht nog met zorgen. Vorige week startte Leoni naast Vertonghen en op de bank zat ook nog aanwinst Simic. Verder krabt Brian Riemer zich in de imaginaire haren wanneer hij op zoek moet naar een centrale verdediger. Richting Antwerp gaat de 16-jarige Nunizio Engwanda mee maar Fredberg zal ongetwijfeld nog op zoek zijn naar wat versterking.

© photonews

Vorig seizoen

Vorig jaar keken Antwerp en Anderlecht elkaar 4x in de ogen. In de play offs won telkens de thuisploeg, in de reguliere competitie speelden ze gelijk op de Bosuil en won Anderlecht thuis met 1-0. Kan Antwerp de balans na twee speeldagen al in hun voordeel laten uitdraaien? Volg het hier live: