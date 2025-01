Live: Antwerp kan maar geen vuist maken tegen Beerschot en blijft op achterstand

Er zijn zo van die wedstrijden die er als supporter uit springen. Voor de supporters van Beerschot en Antwerp moeten we u niet verder uitleggen welke wedstrijd dat gegarandeerd is: de derby.

Het is waar ze bij Beerschot het meeste naar uit keken sinds de promotie vorig jaar bezegeld was, om opnieuw een derby te beslechten tegen Antwerp. Al ging het in de heenwedstrijd op de Bosuil wel even fout.

Thuisreputatie Beerschot

Beerschot had op dat moment na 8 speeldagen amper 1 punt en de supporters waren gefrustreerd. Toen ze ook nog van het kastje naar de muur werden gespeeld door hun grote rivaal, kookten de potjes over bij de bezoekende fans die ervoor zorgden dat de wedstrijd gestaakt werd.

Momenteel staat Beerschot nog steeds (afgetekend) laatste maar lijkt de rust toch weergekeerd in het Olympisch Stadion. Zeker als ze thuis moeten spelen, is er iets mogelijk. Zo verloor het in de competitie al 6 thuiswedstrijden op een rij niet meer. Het geeft de thuisfan moed om aan de derby te beginnen.

Antwerp goed gestart

Extra moed hebben de bezoekers uit Deurne-Noord niet nodig zondagmiddag. Na de 5-1 bekerwinst tegen Union blaakt Antwerp van het zelfvertrouwen. En zeker wanneer ze terugdenken aan de heenwedstrijd die bij 4-0 werd afgefloten in hun voordeel.

Zandbak

Wat de moed een beetje in de schoenen zal doen zakken, is de staat van het veld in Wilrijk. Tijdens de bekerswedstrijd tegen Anderlecht viel nog maar eens op hoe slecht de grasmat erbij ligt. Meet een zandbak dan een grasmat zelfs in de strafschopgebieden

Burgemeester Bart De Wever moet zich alleszins geen extra zorgen maken, er komen geen nieuwe derby's aan dit seizoen na deze, Beerschot bekert namelijk niet voort. Zijn de strenge maatregelen die de Antwerpse burgevader ingeroepen heeft ook nodig of krigjen we een sportieve wedstrijd zonder al te veel tumult? Volg het vanaf 13u30 bij Voetbalkrant!