LIVE: Hayen laat Tzolis en Seys starten bij Club Brugge, Keita in de basis bij Antwerp

Met 1 op 9 is Club Brugge bijzonder slecht gestart aan het nieuwe seizoen. Tegen Antwerp wil het een 1 op 12 vermijden.

Is Nicky Hayen zondagavond nog trainer van Club Brugge? Met 1 op 9 is de druk hoog voor de coach die Club Brugge enkele maanden geleden nog onverwacht zijn 19de titel bezorgde. Winnen tegen Antwerp is dus noodzakelijk.

"Iedereen beseft de ernst. We hebben een heel goed gesprek gehad met het management en de spelers. Daarin hebben we een lijn getrokken onder de eerste vier wedstrijden dit seizoen, van de Supercup tot Genk", zei Hayen op zijn persconferentie.

Antonio Nusa is vertrokken naar Leipzig, het wordt afwachten wie Hayen op zijn plaats zet. Ook op Casper Nielsen kan Hayen geen beroep doen, hij liep een blessure op. Ook Kyrian Sabbe, Bjorn Meijer en Victor Barbera ontbreken.

Antwerp beter begonnen aan seizoen

Antwerp is onder Jonas De Roeck dan weer wel goed aan het seizoen begonnen met 6 op 9. Winnen in Jan Breydel is wel moeilijk voor Antwerp, de laatste keer dateert al van maart 2021, toen werd het 0-2.

De Roeck verwacht een stevig begin van Club Brugge. "Mijn inschatting is dat we in het eerste kwartier een gemotiveerd Club zullen zien dat ons bij de keel wil grijpen om zo ook het publiek in de wedstrijd te betrekken."