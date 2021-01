2 op 6 tegen Waasland-Beveren en Moeskroen: Anderlecht redt in extremis punt op Le Canonnier dankzij penalty

Als je niet kan winnen van Waasland-Beveren en Moeskroen heeft het niet veel zin om je illusies te maken over play-off 1. Anderlecht zag een blunder van Matt Miazga afgestraft worden en kon op het bijzonder slechte veld amper kansen bij elkaar voetballen. Maar dat mocht niet als excuus dienen...

We hopen dat Matt Miazga na de match wat uitleg komt geven, maar de kans is klein. Bij Anderlecht sturen ze niet snel spelers die een fout maakten of een mindere match speelden. Bij Miazga mogen we nu toch wel spreken van het eerste. We begrepen zelfs niet waarom hij naar Delcroix keek...

Wat was dat?

De Amerikaan leek een ogenschijnlijk heel simpele bal gewoon af te schermen en te kunnen wegwerken, maar in de plaats daarvan bleef hij naar het leer kijken dat op een halve meter van zijn voet hobbelde. Xadas, die kwam aangestormd leek zelf niet al te veel in zijn actie te geloven, maar ook tot diens verbazing mocht hij gewoon met het leer aan de haal en scoren. Héél vreemd. Comedy Capers.

© photonews

Op het patattenveld van Moeskroen was het moeilijk voor Anderlecht om hun voetbal te brengen, maar Mukairu kon toch gelijkmaken. Twintig seconden later werd die echter terecht afgekeurd na een ingreep van de VAR. Over dat veld... Dat lijkt niet meteen meer geschikt voor profvoetbal. Maar Vincent Kompany zei vooraf dat het veld geen excuus mocht zijn.

Moeskroen had het wel proberen oplossen met half het strand van Oostende uit te strooien, maar veel maakte dat niet uit. Als een hoge bal een 'pok-geluid' maakt en amper anderhalve meter opspringt, dan weet je dat er iets mis is.

Geen 200 per uur

Anderlecht kon er geen snelheid op brengen en Moeskroen wilde na de 1-0 natuurlijk geen schoonheidsprijs meer. 200 km/u, zo moest Anderlecht spelen, zei Vincent Kompany maandag. Wel, laten we zeggen dat er geen pv's moesten uitgeschreven worden. Met dat eindeloos getik op het middenveld kwamen ze geen meter verder.

Kompany bracht bij de rust Trebel en Bruun Larsen voor Vlap en Mukairu. En het tempo ging met een ruk de hoogte in. Tot grote kansen leidde dat niet. Amuzu schoot één keer over. Dat was het! Tot in de slotfase Dimata over de knie ging en Anderlecht nog een penalty kreeg. Nmecha zette zich achter de bal en scoorde zijn zevende van het seizoen. Een punt waar ze bij Anderlecht niet veel mee opschieten.