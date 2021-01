Penalty of niet? Discussie over fase waar Dimata over het been van Tabekou gaat

Er was veel te doen rond de strafschopfase op het einde van de match tussen Moeskroen en Anderlecht. Nany Dimata ging vlotjes over het been van Tabekou, maar er was ruimte voor twijfel.

Tabekou gaf achteraf toe dat hij Dimata geraakt had, maar niet genoeg om een penalty te zijn. Dimata lijkt ook al zijn val te hebben ingezet vooraleer er sprake is van contact. Goed verkocht, zullen we dat dan maar noemen. In ieder geval kwam de VAR niet tussen, dus een 'clear error' van scheidsrechter Wim Smet vonden ze het niet in het busje. Wat is uw mening? šŸ‘€ | @rscanderlecht kreeg in het slot van de wedstrijd een penalty voor deze fout op Landry Dimata. šŸ¤Ø#MOUAND pic.twitter.com/4qEn83UHrV — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 26, 2021

Was dit penalty? Ja 29% Nee 71%