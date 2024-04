Hein Vanhaezebrouck zal geen gebrek aan opties hebben als hij KAA Gent verlaat

Hein Vanhaezebrouck is volgend seizoen niet langer coach van KAA Gent. Het is uitkijken welke nieuwe uitdaging hij aangaat, want stoppen zal hij zeker niet doen.

We waren er zo aan gewend geraakt om Hein Vanhaezebrouck op de Gentse bank te zien dat we bijna vergeten waren dat het contract van de coach van de Buffalo's in juni afliep en er waren genoeg tekenen dat hij het niet zou verlengen.

In de recente geschiedenis van Gent is geen enkele coach belangrijker geweest dan Vanhaezebrouck. Een landstitel in 2015, een achtste finale in de Champions League het daaropvolgende seizoen en een Belgische beker in 2022 na zijn terugkeer in 2020: alles wat Gent in de 21e eeuw heeft bereikt, is te danken aan Hein.

Maar de scheiding begon stilaan te broeien. Vanhaezebrouck is al lange tijd niet blij met het transferbeleid van zijn club, die naar zijn smaak te vaak afstand nam van hun beste spelers. De situatie bereikte afgelopen winter een bijna komisch hoogtepunt, toen de Gentse directie Malick Fofana, Gift Orban en Hugo Cuypers tegelijk verkocht.

De populariteit van Vanhaezebrouck blijft groeien

Van potentiële titelkandidaat is KAA Gent geëvolueerd naar een club die deelneemt aan de Europa Play-offs. Vanhaezebrouck mag dan wel gewezen hebben op de scheidsrechterlijke beslissingen die zijn team in het nadeel speelden, maar het was de suïcidale mercato van Sam Baro en Michel Louwagie die de Buffalo's de top 6 (en mogelijk meer) kostte.

© photonews

De transfer van Omri Gandelman vatte ook de groeiende spanning tussen Vanhaezebrouck en een deel van het recruteringsteam samen. De Israëliër kwam op vraag van Vanhaezebrouck, maar die werd door de scouts van de club ontoereikend bevonden. “Het was een domme transfer van mijn kant,” zei de Gentse coach begin april, na de zoveelste prestatie van Gandelman (hij scoorde 4 doelpunten in 4 play-off-wedstrijden).

Het is een prestatie die bewijst dat, ook al overdrijft hij graag en zit hij soms gevangen in zijn karakter, Hein Vanhaezebrouck niets van zijn visie of zijn kwaliteiten heeft verloren. Het lijdt geen twijfel dat hij nog steeds een van de beste coaches van België is en een van de weinige met een echte tactische inslag, ook al is die soms wat rigide.

We weten dat Club Brugge op zoek is naar een coach en Vanhaezebrouck is al genoemd. Niemand kan nog voorspellen of Mark Van Bommel bij Antwerp zal blijven... en zelfs niet of Alexander Blessin verder zal gaan bij Union. Beide zijn even plausibele bestemmingen. En op 60-jarige leeftijd zou hij ook eindelijk verleid kunnen worden door de sirenenzang van buitenlandse clubs. Er is maar één voorwaarde: waar hij ook naartoe gaat, Hein Vanhaezebrouck zal er alleen de leiding willen hebben.