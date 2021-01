Kompany heeft wel een verklaring: "We waren te voorzichtig op dat veld, we lieten ons tempo zakken"

Hoe verklaar je dat een ploeg die Charleroi met heel mooi voetbal in de vernieling speelde, tegen Moeskroen amper een kans bij elkaar kon voetballen? Een vraag waar Vincent Kompany dringend moet op vinden.

Vooral die eerste helft klopte er iets niet. We zagen bij momenten vier spelers in de aanval staan, maar alle vier stonden ze compleet stil. De vraag waarom er minder grinta was, werd door Kompany gecounterd. "Minder grinta, dat klopt niet. Het was meer een bokskamp op zo'n veld. Ok, dat maakt er ook deel van uit. We hadden vooraf gezegd geen rekening te houden met de staat van het veld", aldus Kompany.

"Het was iets moeilijker om onze spelpatronen uit te spelen. Op zo'n veld moet je het tempo behouden en dat van ons lag te laag. Dat wel. We waren te voorzichtig en te veel met het veld bezig. Wij hebben ons tempo laten zakken waardoor het iets minder vloeiend was. Maar niet heel de wedstrijd."