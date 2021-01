Geen spoor van Anthony Vanden Borre - vergooit kind van het huis zijn laatste kans bij RSC Anderlecht?

Anthony Vanden Borre kreeg dit seizoen een laatste en ultieme kans om zich te laten zien op Neerpede.

Dat ging een aantal weken en maanden betrekkelijk goed. Vanden Borre trainde goed en werd als kind van het huis heel goed onthaald.

Twee weken afwezig

Nu is er echter ruis op de communicatie, want volgens Het Laatste Nieuws is het gewezen supertalent van paars-wit al twee weken niet komen opdagen op training.

Daarmee zou VDB stilaan zijn allerlaatste kans aan het opsouperen zijn, weet de krant. Benieuwd of en wanneer hij terug zal opduiken.