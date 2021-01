Kompany over zware blunder in verdediging: "De man die de bal kan wegwerken, moet zijn verantwoordelijkheid nemen"

Anderlecht speelde op Le Canonnier één van zijn twee slechtste matchen van het seizoen. Het zal wedijveren met die op Beerschot. Vincent Kompany zag zijn team het zichzelf moeilijk maken.

Amper een uitgespeelde kans. "Er waren nochtans momenten, maar in zulke matchen moet je efficiënt zijn. Ik had het voor de match al benoemd. We zijn genoeg in de zone van de waarheid gekomen, maar eens daar konden we het niet afmaken."

En tegen Moeskroen dat op voorsprong stond. "We doen onszelf de dans om met die goal. Het voelt aan als een own goal. Wat er daar gebeurde? Een communicatiefout (tussen Miazga en Delcroix, nvdr.). Onze keeper kon daar weinig aan doen."

Maar wie zijn schuld was het dan? Miazga keek na het doelpunt naar Delcroix. "Kijk, er is een soort van driehoek tussen de twee centrale verdedigers en de keeper. Eén van de drie moet de bal wegwerken. Als ik dan een school van verdedigers zou oprichten, zou ik zeggen dat de man die de bal kan wegwerken dat ook moet doen, zijn verantwoordelijkheid opnemen. Maar hier dacht hij (Miazga dus, nvdr.) dat iemand anders dat wel ging doen. Een communicatiefout dus."