Mét Trebel, Sambi Lokonga en Larsen maar zonder Diaby: met deze spelers trekt Anderlecht naar Moeskroen

Anderlecht maakt zich op voor de verplaatsing naar Moeskroen en dat doet het met toch wel wat wijzigingen in de selectie. De opvallendste namen die er wél bij zijn dinsdagavond zijn die van Adrien Trebel, Albert Sambi Lokonga en Bruun Larsen.

Dat zijn dus drie spelers die op de vorige speeldag tegen Waasland-Beveren nog niet op het wedstrijdblad stonden. In het geval van Bruun Larsen is dat nogal logisch. Anderlecht heeft hem nog maar pas aangetrokken. De Deense huurling van Hoffenheim is voor het eerst beschikbaar.

De selectie van Trebel en Sambi Lokonga is toch enigszins een verrassing. Ook al was het bekend dat die eerste weer alle groepstrainingen mee deed. De verwachting was dat deze wedstrijd voor hen beiden nog net te vroeg zou komen, maar Kompany neemt hen dus toch mee. Dropt hij Trebel meteen in de basis of krijgt Kana zijn kans?

Wie er in Moeskroen niet bij zal zijn is Abdoulay Diaby. De Malinees maakte tegen Waasland-Beveren zijn debuut in een invalbeurt, maar sukkelt met de rug. Ook van Josh Cullen, die in de vorige wedstrijd de aanvoerdersband droeg, geen spoor in de selectie.