Wat met de kortetermijnplanning bij Anderlecht? "Ik kijk niet naar hoe het begint, wel naar hoe het eindigt"

De uitdaging van Vincent Kompany als coach is misschien wel de grootste die eender welke trainer in 1A heeft. Hij moet met een beperkt kwalitatieve en jonge kern Anderlecht naar Europees voetbal loodsen. En dat wordt moeilijk na matchen zoals dinsdagavond.

De ploeg die Charleroi van de mat speelde, was nergens meer te bespeuren op Le Canonnier. "Te veel met de grasmat bezig", vond Kompany. Maar wat hij niet wou zeggen was dat er een gebrek aan grinta was. Al durven wij toch zeggen dat niemand bij paars-wit de gretigheid toonde die Trebel wel kon opbrengen na de rust. "Adri kan onze ploeg wel iets bijbrengen", knikte Kompany achteraf.

Maar wat met de kortetermijnplanning? Mag dat wel verwacht worden van deze groep, die o zo wisselvallig is. Kompany denkt op lange termijn en hopelijk volgen ze bij het bestuur die gedachtengang. Er begint wel iets te staan, maar met die jonge groep is wisselvalligheid een evidentie.

Een 5 op 15 in 2021 is echter wel een probleem te noemen. "Daar ben ik niet mee bezig", zei Kompany nog. "Ik kijk niet naar hoe het begint, wel naar hoe het eindigt. Waar dat zal zijn? Ik heb ook geen glazen bol. Hopelijk zonder corona, dat is het belangrijkste." En weg was hij, naar opnieuw een week waarin hij zijn spelers mentaal zal moeten opkrikken.