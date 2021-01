Twee wederoptredende spelers bij Anderlecht: "Adri is een groot surplus voor de ploeg"

Twee wederoptredens bij Anderlecht: Albert Sambi Lokonga stond weer op het veld in Moeskroen en ook Adrien Trebel maakte in de tweede helft zijn return. Het draaide wel beter nadat de Franse middenvelder op het veld kwam.

Sambi Lokonga moest drie matchen aan de kant blijven met een spierblessure, maar mocht op het zware veld van Moeskroen meteen aan de match beginnen. "Ik ben blij dat ik negentig minuten kon spelen. De match was wel niet makkelijk. Wij hebben ze een cadeau gegeven. We moeten dringend eens de zeges gaan aan elkaar rijven."

En met welk middenveld gaat dat gebeuren? Want er loopt nu ineens wel heel veel volk rond voor drie plaatsjes. Adrien Trebel bewees in 45 minuten wel wat hij een ploeg kan bijbrengen. "De terugkeer van Adri doet veel deugd", aldus Sambi. "Hij speelt met veel agressiviteit en veel intelligentie. Hij is een surplus voor de ploeg."