Vanden Borre steekt momenteel zijn energie in eigen project

Anthony Vanden Borre is de laatste weken niet meer te vinden bij Anderlecht, meldde HLN vandaag. De 33-jarige (ex-?)voetballer is bezig met zijn eigen project.

Vanden Borre gaat waarschijnlijk zijn academie in Dubai nieuw leven inblazen. In 2019 had hij al het plan om de 'Belgium Football Academy Dubai' op te richten, maar die plannen geraakten wat in de koelkast nadat hij terugkeerde bij Anderlecht in een laatste poging om weer profvoetballer te worden. Al snel werd duidelijk dat de jaren die hij aan de kant stond niet konden worden ingehaald.

De nu 33-jarige Vanden Borre is wel bijzonder gerespecteerd bij de beloften van paars-wit, waar hij de jonge voetballers onder zijn vleugels nam. Maar hij had nog geen officiële functie bij de club en lijkt nu besloten te hebben al zijn energie te richten op zijn eigen academie, waar hij jeugdspelers uit het Midden-Oosten wil opleiden.

De komende dagen moet er meer duidelijkheid komen over wat de toekomst brengt voor de (voormalige?) rechtsachter. Bij Anderlecht willen ze hem graag houden als assistent bij de jeugd, maar of ze hem nog kunnen overtuigen...