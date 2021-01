Acht spelers voor drie posities: wie vormt straks het beste middenveld bij Anderlecht?

Adrien Trebel is terug, Sambi Lokonga is terug en daar komen straks nog Yari Verschaeren, Majeed Ashimeru en Abdoulay Diaby bij. Acht man voor drie plaatsjes op het Anderlechtse middenveld. Wie vormt de beste combo?

Anderlecht startte in Moeskroen met Sambi Lokongo, Anouar Ait El Hadj en Michel Vlap. De kans dat die straks nog samen op het middenveld gaan staan, is bijzonder klein. Vincent Kompany heeft immers keuze te over. Maar hoe gaat hij zijn middenveld stofferen? "Ik heb daar geen problemen mee. In mijn keuzes toon ik geen emotie", aldus Kompany.

Sambi moet spelen

Toch zijn er een aantal factoren waar hij rekening mee moet houden. Sambi Lokonga vertegenwoordigt bijvoorbeeld het grootste kapitaal dat de club momenteel rijk is. Die kan je moeilijk op de bank houden. Het wordt dus zoeken naar de meest complementaire opstelling.

Als je Sambi laat kiezen, weten we zo goed als zeker dat de keuze op Adrien Trebel valt. Trebel is zijn maatje en ook een soort mentor. Er valt ook iets voor te zeggen, want Trebel heeft de voeten en het karakter om een ploeg op sleeptouw te nemen. Maar wat dan met Josh Cullen, die ook indruk maakte de voorbije weken?

Diaby-Nmecha?

Ait El Hadj is er nog zo eentje. Maar voor hem was het sowieso al niet de bedoeling dat hij dit seizoen volwaardig basisspeler zou worden. Al heeft ook hij zijn kwaliteiten laten zien. En dan hebben we het nog niet gehad over Majeed Ashimeru. Maar die zijn situatie lijkt ingewikkeld, want hij traint nog steeds niet voluit mee. Tegen dat hij klaar is...

De positie achter de spitsen kent dan ook nog voldoende kandidaten. Michel Vlap gaat daar waarschijnlik wel het pleit verliezen. Yari Verschaeren zal er ook niet meteen weer aan de bak komen en zal mogelik weer op de flank moeten plaatsnemen. Kompany wil immers zijn efficiëntie opkrikken en denkt aan een duo Nmecha-Diaby. Wie waar speelt, zal nog moeten blijken. Mogelijk komt Nmecha zelfs achter Diaby te staan. Je huurt Diaby immers ook niet om op de bank te zitten.