'Anderlecht maakt mogelijk nog winst op Bundu, een van de andere transfers door geldgebrek op de helling'

Bij RSC Anderlecht zijn er nog enkele spelers die weg mogen of moeten, terwijl er ook al heel veel zijn vertrokken. Een update van woensdag.

Sinds dinsdag officieel: het vertrek van Bundu naar Kopenhagen. Volgens Het Laatste Nieuws kan paars-wit aan hem nog aardig wat verdienen.

Als de speler het goed doet bij de Denen, dan zou hij kunnen worden gekocht voor méér dan 2,8 miljoen euro - het bedrag dat paars-wit voor hem neertelde.

Dimata en Bakkali

De interesse van Sparta Rotterdam in Zakaria Bakkali is ondertussen nog niet gaan liggen, maar er is wel een liquiditeitsprobleem bij de Nederlanders. Daardoor is er voorlopig nog geen deal.

Nany Dimata kan zoals gezegd nog steeds naar de Serie A, maar ook in die zaak is er nog geen overeenkomst. Paars-wit heeft nog een vijftal dagen om alles te regelen.