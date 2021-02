Club Brugge stevent onhoudbaar op titel af: 18-jarige Van Der Brempt maakt fantastische goal tegen OHL

Niet dat het een verrassing is, maar Club Brugge is na de winst tegen OH Leuven nu ook mathematisch zeker van play-off 1. Als enige uiteraard. Ze steken er gewoon met kop en schouders bovenuit. OHL deed het niet onaardig, maar als een 18-jarige zich na 8 minuten al even Ronaldo waant...

Oef! Kijk, we waren gisteren getuige van Anderlecht-KV Kortrijk en u kan het ons niet vergeven dat we na die match wat op onze honger blijven zitten waren. Club Brugge-OHL op maandag dan maar eens proberen en die ontgoochelden ons niet.

Ronaldo-gewijs

Nog voor er tien minuten gepasseerd waren hadden we al een fantastisch doelpunt gezien. Ignace Van Der Brempt - 18 jaar en voor Dirar in de ploeg gekomen - dribbelde de halve verdediging van OHL met één schitterende zaalvoetbalbeweging - Ronaldo-gewijs - en werkte verdorie ook nog proper af voorbij de grijpende armen van Romo. "Ik had Ronaldo die beweging al verschillende keren zien doen en ik dacht: ik probeer het ook eens", zei hij tijdens de rust. Tja, in zo'n ploeg kan je je zulke zaken permitteren.

© photonews

Goed begin en ook de rest was leuk om volgen. OHL geloofde volop in zijn kansen. Met Henry, Mercier, Tamari, Sowah en Schrijvers stond er ook nogal wat aanvallend volk op het veld. De beste kans werd een trap van Mercier op de paal. Maar vooral het over en weer gaande spel kon bekoren.

Saai

Beide ploegen brachten kwaliteit aan de bal, maar als je zo tegen Club speelt, weet je dat je risico's neemt. De thuisploeg is dodelijk efficiënt en bewees dat nog maar eens even voor rust. Vormer speelde door op Chong en die ging slim over de uitgestrekte armen van Romo. Vormer wist er wel raad mee vanaf elf meter: 2-0.

© photonews

Tja, de competitie dreigt zo enorm saai te worden. Club telt - met een match minder - 15 punten voorsprong op Antwerp en dat dreigt de komende weken nog op te lopen. Europees of niet, corona of niet, youngsters inbrengen... Het maakt allemaal niet uit. Club wint in België waar en wanneer het wil. Niemand die er toch nog aan twijfelt dat ze kampioen worden?

Dost en Balanta mochten op het uur gaan rusten. Sparen voor donderdag, want Club rekent er niet op iemand te recupereren. Van Den Keybus en Badji mochten nog wat minuten maken. Zo stonden er toch ineens vier producten uit de eigen jeugdopleiding op het veld. Het was duidelijk dat de job al gedaan was. Mata bekroonde zijn weeral sterke match nog met de 3-0. 't Gaat als vanzelf. Proficiat Club, moesten we het ergens eind mei vergeten.