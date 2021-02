Emotionele Simon Mignolet eert overleden grootvader met nieuwe clean sheet: "Ik stond met twee in het doel"

De doelman had tijdens de match bijna geen werk op te knappen en kreeg ook nog eens de hulp van een solide verdediging. De reservedoelman van de Rode Duivels moest zich niet omdraaien en heeft dan ook een nieuwe clean sheet beet.

Nauwelijks een dag voor de wedstrijd kreeg de Brugse doelman slecht nieuws te verwerken. Hij moest afscheid nemen van zijn grootvader. Mignolet draagt deze zege dan ook op aan zijn overleden ‘vake’: “Ik wist op voorhand dat het een clean sheet zou zijn, want ik stond vanavond met twee in het doel”, klonk het via de officiële kanalen.

Er staat opnieuw een drukke week op de competitieleider te wachten. Donderdag ontvangt het Dynamo Kiev voor de terugwedstrijd in de Europa League. Zondag staat er een verplaatsing naar de Ghelamco Arena op het programma.

Clean sheet never in danger, the whole game with 2 in the goal! 💫🤍 #RIPVake #YNWA pic.twitter.com/KT573xTDzW