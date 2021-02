Vormer, fiere kapitein na heel wat wissels in basisploeg: "We zitten op de juiste weg"

Ruud Vormer had een brede glimlach na de winst tegen OH Leuven. Je zou voor minder als je half je basisploeg mist, maar toch zonder problemen de tegenstander opzij zet.

Club Brugge kan zonder zorgen naar het duel met Dynamo Kiev uitkijken. Vreemde uitspraak als ze Vanaken, Lang, Denswil en Rits missen? Tegen OHL bleek er geen verzwakking door de inbreng van enkele andere jongens.

"We zitten echt op de goeie weg", vond de Nederlander. "We houden de nul en hebben drie keer gescoord. Sommige jongens kregen wat speeltijd en dat is ook belangrijk. En dan scoort Mata nog. Ongelooflijk hoe dat nog gebeurde", lachte hij.

Met vertrouwen richting de confrontatie met Kiev. "Het was een goede voorbereiding. Geen geblesseerden, dat is ook een leuke vaststelling. Of er nog jongens terugkeren? Dat weet ik niet. Er worden dinsdag testen afgenomen en daarna weten we meer." Bij Club rekenen ze er alvast niet op.