Kan Club Brugge record van Anderlecht verbreken?

Sinds de play-offs in het seizoen 2009-2010 in het leven werden geroepen, kon geen enkele ploeg meer dan 12 punten voorstaan aan het einde van de reguliere competitie. Zo begon er ook nog nooit een ploeg aan de play-offs met meer dan zes punten voorsprong. Kan Club de eerste worden?

In het seizoen 2009-2010 werden er voor het eerst play-offs gespeeld in de Belgische competitie. Anderlecht stak er dat seizoen met kop en schouders bovenuit. Na de reguliere competitie hadden de Brusselaars 12 punten voorsprong op hun eerste achtervolger, Club Brugge. In de play-offs dikte Anderlecht die voorsprong nog eens uit naar 18 punten.

Dat eerste record werd in het seizoen 2017-2018 geëvenaard door Club Brugge. Zij stonden na 30 speeldagen toen ook met 12 punten voor op Anderlecht. Op het einde van de play-offs bedroeg hun voorsprong toen wel maar drie punten op achtervolger Standard.

Corona

Vorig seizoen was Club Brugge goed op weg om het record te verbreken. Na 29 speeldagen stonden de Bruggelingen 15 punten voor op KAA Gent. Als Club Brugge niet verloor in zijn laatste wedstrijd hadden ze het record verbroken, maar corona gooide roet in het eten. De laatste speeldag werd door de coronacrisis nooit gespeeld en zo kunnen we dus niet van een record spreken.

Dit seizoen zijn de mannen van Clement wel goed bezig om met meer dan 12 punten voor te staan aan het einde van de reguliere competitie op hun achtervolgers. Na 27 speeldagen staan ze 15 punten los van eerste achtervolger Antwerp. Club heeft nog zeven wedstrijden te gaan waarin ze nog verder kunnen uitlopen op Antwerp.

Het record van Anderlecht om met 18 punten voor te staan aan het einde van de play-offs lijkt moeilijker te behalen, maar is niet onmogelijk. Dit seizoen spelen er namelijk maar vier ploegen in play-off 1 waardoor er dus minder wedstrijden zijn in de play-offs. Het voordeel is wel dat er vier wedstrijden meer zijn in de reguliere competitie, omdat we sinds dit seizoen met 18 ploegen in 1A zitten. Niets is dus onmogelijk.