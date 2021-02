Brys geeft ruiterlijk toe: "Verloren tegen een tegenstander die sterker, sneller en beter was"

Marc Brys was met de beste intenties naar Jan Breydel afgezakt. Hij wou zijn ploeg aanvallend laten spelen om het Club Brugge moeilijk te maken. Dat plan viel echter al vrij snel in het water.

Brys kon dat achteraf ook gewoon toegeven. Het had ook geen zin te ontkennen dat Club Brugge een maatje te groot was. "We hebben verloren van een tegenstander die sneller, sterker en beter was. Ze wilden de wedstrijd snel in een beslissende plooi leggen en dat lukte ook. Als je na acht minuten al een doelpunt pakt, wil dat toch iets zeggen over de sterkte van de tegenstander en minder over onszelf", aldus Brys.

Daar had hij wel gelijk in. OHL toonde kwaliteit aan de bal, maar kon er niets mee klaarspelen. "Je weet hoe goed Club is. Dan heb je twee keuzes: hoog of laag gaan voetballen. Wij kozen voor het eerste en deden dat eigenlijk niet slecht. We wilden in de tweede helft snel scoren, maar dat is op geen enkele manier gelukt. Het is ook geen schande om van dit Club te verliezen. Ik wens hen veel succes donderdag."