Het bindmiddel van Club Brugge: de enige die echt onmisbaar is en aan één van zijn beste seizoenen bezig is

Zolang er niets met Ruud Vormer gebeurt, zit het goed bij Club Brugge. Een opmerkelijke uitspraak? Nee, Vormer bewijst ook zonder zijn kompanen op het middenveld dat hij de lijm is die de ploeg bij elkaar houdt.

En vooral: hij is o zo belangrijk in het goede spel van Club Brugge. We hebben hem maandagavond eens in het oog gehouden. Dat is wat een kapitein moet zijn. Hij vuurde de jonge gasten voortdurend aan, ging voorop in de strijd als het even moeilijk werd, zette spelers op hun plaats, gaf het signaal als een verdediger eens mee mocht inschuiven...

Op zijn 32ste speelt hij op het niveau van toen hij drie jaar geleden de Gouden Schoen won. En dat mag gerust los gezien worden van zijn statistieken, die trouwens ook aardig zijn. Vijf goals en negen assists na 27 wedstrijden, daar is elke middenvelder tevreden mee. Maar de Nederlander hoeft dat zelfs niet te laten optekenen, al is het mooi meegenomen.

Bluvn goan

Hij is het bindmiddel van blauw-zwart. Hij reguleert het verkeer op het middenveld en vindt makkelijk mensen tussen de lijnen. Er mag twee man in zijn nek zitten, nog vindt hij de oplossing. Zo creëer je ruimte...

Er wordt tegenwoordig veel de nadruk gelegd op de prestaties van Lang, Dost, Vanaken en Mata. Terecht ook. Maar neem ze weg en je ziet dat Club hetzelfde voetbal blijft spelen. Met Vormer die doet wat er moet gedaan worden om te winnen. 'Bluvn goan', het officieuze clubmotto, wordt belichaamd door hem.

Hij heeft nog een contract tot 2022, maar Club wil snel met hem rond de tafel gaan zitten. Hij kon al eens naar de woestijn of China, maar wat zou hij daar gaan doen behalve wat nulletjes op zijn bankrekening toevoegen? Met Club kan hij nog veel prijzen winnen en zich onsterfelijk maken bij de fans. Deze Vormer kan ook nog jaren mee...