Van Der Brempt geïnspireerd door... CR7: "Die beweging komt van hem ja. Ik ben een heel grote fan"

Tot nu toe zal er nog niet veel volk echt aandacht besteed hebben aan Ignace Van Der Brempt. Na zijn doelpunt tegen OHL zal daar wel verandering in komen. Een goal geïnspireerd door niemand minder dan Cristiano Ronaldo.

Van Der Brempt dweept met de Portugese superster en bekijkt naar eigen zeggen zowat elke actie en wedstrijd van de speler van Juventus. "Hij is een groot voorbeeld voor mij", knikte een ietwat verlegen Van Der Brempt na de match. "Vooral omwille van hoe hard hij werkt. En natuurlijk ook omwille van hoe hij speelt. Ik ben grote fan ja."

De goal was dan ook geïnspireerd door CR7. "Ik heb die beweging al veel keer geprobeerd. Ik heb dat filmpje helemaal ontleed." Coach De Mil vulde aan: "Ik heb hem al hetzelfde doelpunt weten maken met Club NXT tegen Lierse, dus ik ben er niet echt verrast door."

Maar waar gaat Van Der Brempt doorbreken. Naar verluidt kan hij overal spelen. "(lacht) Klopt, ik heb al centrale verdediger gespeeld ook. Ik kan eigenlijk overal spelen. Ik speel waar de coach me zet. Of dat nu als rechtsachter of als rechtsvoor is.... Elke kans die ik krijg wil ik vol aan de bak gaan." Naar het voorbeeld van ene Ronaldo natuurlijk...