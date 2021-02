Mignolet roemt zijn jonge ploegmaats: "Ze zijn direct klaar, het niveau gaat niet naar beneden"

"Geen bal moeten pakken!" Gelukkig was het niet koud meer of Simon Mignolet had toch wel afgezien. Hij stond meer buiten zijn zestien dan erin. Club Brugge is door niets uit zijn lood te slaan.

Mignolet kon vrij snel de pers te woord komen staan. Een kattenwasje na de match zal volstaan hebben. "Ja, ik heb geen bal moeten pakken hé", lachte hij. "Dat is een positief signaal naar de coach toe. Als je ziet dat Ignace in de ploeg komt en die direct klaar is..."

"Alle jongens in de kern zijn klaar. Wie er ook inkomt, het niveau gaat niet naar omlaag. Uiteraard hoop ik dat de jongens die positief testten zo snel mogelijk terug zijn, maar er staat een brede kern klaar om het op te vangen. Het mooiste om zien is dat die jongens zonder veel ervaring direct matuur spelen."

Ook deze ploeg zou dus de kwalificatie tegen Kiev over de streep moeten trekken. "We zijn met een goed resultaat teruggekomen. Voor die match schatte ik kansen op fiftyfifty, nu toch op iets meer. Maar je zag in het verleden dat we voor een Europese match soms punten lieten liggen. Nu is dat niet meer het geval. Dat moeten we behouden."