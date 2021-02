Club vol vertrouwen naar match tegen Dynamo: "Je ziet: wie er ook op het veld staat, we zullen klaar zijn"

Rik De Mil heeft zijn debuut als hoofdcoach in 1A niet gemist. Nog steeds ongeslagen na twee matchen. Natuurlijk heeft op de achtergrond Philippe Clement nog steeds de touwtjes in handen, maar de matchbegeleiding doet hij goed.

Donderdag zal hij nog een keer de honneurs moeten waarnemen, maar zoals het nu loopt is dat geen probleem. Al verwacht hij geen spelers te recupereren. "We zullen het waarschijnlijk moeten doen met de groep die er nu is. Noa (Lang) heeft nog wat symptomen, met anderen gaat het beter, maar de testen zullen het moeten uitwijzen."

Geen probleem, want Club bewees tegen OHL dat hun kern breed genoeg is. "We hadden de jongens duidelijk gewaarschuwd en dan zie je dat ze dat goed opgepikt hebben. Dat doet me wel deugd. Vooral hoe volwassen ze deze match hebben uitgespeeld. Niemand zat met Kiev in zijn hoofd", aldus De Mil.

"De mix tussen ervaring en jeugd heeft heel goed gewerkt. Wie er donderdag ook op het veld zal staan, de groep zal klaar zijn om Kiev te trotseren."