Anderlecht - KAA Gent
-
Datum: 12/04/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 2
LIVE: Druk bij Anderlecht is alweer immens na drie nederlagen: Taravel gaat veranderingen doorvoeren
Foto: © photonews

De topper tussen RSC Anderlecht en KAA Gent staat vanavond om 18u30 volledig in het teken van revanche en druk. Na de nederlaag op het veld van Club Brugge kunnen de Brusselaars zich geen nieuw puntenverlies veroorloven.

De recente vorm – drie nederlagen op rij – heeft de druk stevig opgevoerd in het Lotto Park. Binnen de staf van Anderlecht werd de nederlaag grondig geanalyseerd. Vooral de eerste helft in Brugge bleek problematisch: te weinig intensiteit en slordig balbezit zorgden ervoor dat paars-wit nooit echt in de wedstrijd kwam. De inbreng van Mario Stroeykens na rust gaf wel een positieve impuls, wat hem nu mogelijk een basisplaats oplevert.

Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de opstelling. Stroeykens lijkt een logische keuze in de ploeg, terwijl Thorgan Hazard opnieuw als valse negen kan opduiken. Achterin wordt ook geschoven: Ali Maamar zou de voorkeur kunnen krijgen op de rechtsbackpositie, ten koste van Killian Sardella.

Een belangrijke opsteker is de terugkeer van Nathan Saliba uit schorsing, wat extra balans op het middenveld kan brengen. Dat zou dan weer ten koste kunnen gaan van Llansana, afhankelijk van hoe de puzzel gelegd wordt. Marco Kana is wel opnieuw fit, maar mist nog wedstrijdritme en lijkt daardoor geen onmiddellijke basisoptie.

Twee ploegen die iets te bewijzen hebben

Bij Gent zijn er minder grote personeelszorgen, al is er twijfel rond Goore na een hersenschudding. De ploeg van coach Rik De Mil kreeg kritiek na het 1-1-gelijkspel tegen KV Mechelen, maar intern blijft het vertrouwen behouden. De Mil verdedigde zijn spelers en ontkende dat er sprake was van nonchalance.


Alles wijst erop dat we een geladen duel krijgen tussen twee ploegen die iets te bewijzen hebben. Anderlecht moet reageren om zijn ambities kracht bij te zetten, terwijl Gent wil tonen dat het ondanks de recente kritiek competitief blijft. De intensiteit en efficiëntie in de eerste helft zouden wel eens bepalend kunnen zijn voor de afloop van deze topper.

Prono Anderlecht - KAA Gent

Anderlecht wint
Gelijk
KAA Gent wint
Anderlecht Anderlecht wint Gelijk KAA Gent KAA Gent wint
65.25% 21.62% 13.13%
Populairste
2-1
(104x)		 1-1
(40x)		 1-0
(25x)

Vergelijking Anderlecht - KAA Gent

Positie

6
4

Punten

22
24

Verloren

1
0

Gescoorde doelpunten

2
1

Doelpunten tegen

4
1

Gele kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

39
23
15
18/01 13:30 KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
15/01 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
23/09 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
27/04 13:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Anderlecht Anderlecht
23/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 5-0 KAA Gent KAA Gent
02/02 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
24/11 18:30 Anderlecht Anderlecht 6-0 KAA Gent KAA Gent
04/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
12/11 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
05/03 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
01/09 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 KAA Gent KAA Gent
18/04 15:00 KAA Gent KAA Gent P4-3 Anderlecht Anderlecht
20/03 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
23/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-1 KAA Gent KAA Gent
31/01 18:15 Anderlecht Anderlecht 0-0 KAA Gent KAA Gent
08/11 18:15 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
07/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
31/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-3 KAA Gent KAA Gent
19/05 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Anderlecht Anderlecht
21/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KAA Gent KAA Gent
20/01 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
11/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
13/05 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
01/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 KAA Gent KAA Gent
26/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
27/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
30/04 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
09/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KAA Gent KAA Gent
22/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-3 Anderlecht Anderlecht
28/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KAA Gent KAA Gent
01/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
21/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
17/01 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Anderlecht Anderlecht
09/08 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KAA Gent KAA Gent
24/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 KAA Gent KAA Gent
30/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/03 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 KAA Gent KAA Gent
12/02 20:45 Anderlecht Anderlecht 3-0 KAA Gent KAA Gent
04/02 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-2 Anderlecht Anderlecht
09/11 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-2 Anderlecht Anderlecht
15/12 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 Anderlecht Anderlecht
11/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 KAA Gent KAA Gent
16/03 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
16/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
11/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
30/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 KAA Gent KAA Gent
02/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
11/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-4 Anderlecht Anderlecht
18/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Anderlecht Anderlecht
11/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 4-1 KAA Gent KAA Gent
20/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
20/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 KAA Gent KAA Gent
14/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 Anderlecht Anderlecht
23/07 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
25/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 KAA Gent KAA Gent
31/03 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-3 Anderlecht Anderlecht
27/12 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-2 Anderlecht Anderlecht
20/09 21:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 KAA Gent KAA Gent
18/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 Anderlecht Anderlecht
23/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KAA Gent KAA Gent
18/05 16:30 KAA Gent KAA Gent 2-3 Anderlecht Anderlecht
23/03 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-3 Anderlecht Anderlecht
21/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 KAA Gent KAA Gent
22/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
18/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/04 15:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
28/04 19:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 KAA Gent KAA Gent
03/12 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-3 KAA Gent KAA Gent
02/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 KAA Gent KAA Gent
06/02 13:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
04/02 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
30/08 19:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 Anderlecht Anderlecht
28/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
24/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
16/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-3 Anderlecht Anderlecht
09/02 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Anderlecht Anderlecht
31/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KAA Gent KAA Gent
"Ontgoocheling wegspelen": Rik De Mil komt met stevige verwittiging richting RSC Anderlecht

"Ontgoocheling wegspelen": Rik De Mil komt met stevige verwittiging richting RSC Anderlecht

10/04

KAA Gent speelde op speeldag 1 van de Champions' Play-offs 1-1 gelijk tegen KV Mechelen. Zondag volgt op bezoek bij RSC Anderlecht een nieuwe kans om een eerste driepunter ...

"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

10/04

KAA Gent speelde tegen KV Mechelen een goede eerste en een slechte tweede helft. Toch was de stemming achteraf niet al te negatief. En dat noopt sommige analisten toch tot ...

Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

10/04 18

Anderlecht likt zijn wonden na de 4-2-nederlaag bij Club Brugge. Vooral de eerste helft deed het ego pijn. Weggespeeld, vernederd op alle mogelijke manieren en met 3-0 naar...

Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht

Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht

11/04 1

Colin Coosemans ziet zijn toekomst mogelijk toch bij Anderlecht liggen. Waar een contractverlenging lange tijd veraf leek, verlopen de gesprekken nu opnieuw in positieve sf...

Boskamp spaart Anderlecht niet en vreest nieuw rampscenario

Boskamp spaart Anderlecht niet en vreest nieuw rampscenario

11/04

Anderlecht heeft zijn start in de Champions' Play-offs volledig gemist. Na de 4-2-nederlaag tegen Club Brugge spaart Johan Boskamp paars-wit allerminst en klinkt zelfs een ...

Wordt hij de oplossing voor het grootste probleem van Anderlecht? "Hij is klaar!"

Wordt hij de oplossing voor het grootste probleem van Anderlecht? "Hij is klaar!"

11/04 3

De defensieve problemen bij RSC Anderlecht zijn de voorbije weken pijnlijk duidelijk geworden. Instabiliteit, individuele fouten en een gebrek aan opbouw van achteruit spel...

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 18:30 KAA Gent KAA Gent
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved