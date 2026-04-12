LIVE: Druk bij Anderlecht is alweer immens na drie nederlagen: Taravel gaat veranderingen doorvoeren

De topper tussen RSC Anderlecht en KAA Gent staat vanavond om 18u30 volledig in het teken van revanche en druk. Na de nederlaag op het veld van Club Brugge kunnen de Brusselaars zich geen nieuw puntenverlies veroorloven.

De recente vorm – drie nederlagen op rij – heeft de druk stevig opgevoerd in het Lotto Park. Binnen de staf van Anderlecht werd de nederlaag grondig geanalyseerd. Vooral de eerste helft in Brugge bleek problematisch: te weinig intensiteit en slordig balbezit zorgden ervoor dat paars-wit nooit echt in de wedstrijd kwam. De inbreng van Mario Stroeykens na rust gaf wel een positieve impuls, wat hem nu mogelijk een basisplaats oplevert.

Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de opstelling. Stroeykens lijkt een logische keuze in de ploeg, terwijl Thorgan Hazard opnieuw als valse negen kan opduiken. Achterin wordt ook geschoven: Ali Maamar zou de voorkeur kunnen krijgen op de rechtsbackpositie, ten koste van Killian Sardella.

Een belangrijke opsteker is de terugkeer van Nathan Saliba uit schorsing, wat extra balans op het middenveld kan brengen. Dat zou dan weer ten koste kunnen gaan van Llansana, afhankelijk van hoe de puzzel gelegd wordt. Marco Kana is wel opnieuw fit, maar mist nog wedstrijdritme en lijkt daardoor geen onmiddellijke basisoptie.

Twee ploegen die iets te bewijzen hebben

Bij Gent zijn er minder grote personeelszorgen, al is er twijfel rond Goore na een hersenschudding. De ploeg van coach Rik De Mil kreeg kritiek na het 1-1-gelijkspel tegen KV Mechelen, maar intern blijft het vertrouwen behouden. De Mil verdedigde zijn spelers en ontkende dat er sprake was van nonchalance.



Alles wijst erop dat we een geladen duel krijgen tussen twee ploegen die iets te bewijzen hebben. Anderlecht moet reageren om zijn ambities kracht bij te zetten, terwijl Gent wil tonen dat het ondanks de recente kritiek competitief blijft. De intensiteit en efficiëntie in de eerste helft zouden wel eens bepalend kunnen zijn voor de afloop van deze topper.