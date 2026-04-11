Boskamp spaart Anderlecht niet en vreest nieuw rampscenario

Anderlecht heeft zijn start in de Champions' Play-offs volledig gemist. Na de 4-2-nederlaag tegen Club Brugge spaart Johan Boskamp paars-wit allerminst en klinkt zelfs een nieuwe doemvoorspelling.

Afgelopen weekend kon Anderlecht niet winnen van Club Brugge. Het werd 4-2 in het voordeel van blauw-zwart, dat vooral voor de rust indruk kon maken. Na de pauze verliep het wat minder vlot.

"Maar Anderlecht was ook wel ontstellend zwak", zegt Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg. "Het leek wel een bende dooie vogeltjes. Geen voetbal, geen duels, geen karakter. Helemaal niks zat er in die ploeg."

De Nederlandse analist is bijzonder scherp voor paars-wit. De Brusselaars misten hun start in de Champions' Play-offs volledig en staan nu ook laatste, met twee punten minder dan KV Mechelen. 

"In de tweede helft was er zogezegd beterschap, maar dat was ook alleen maar omdat Club het toeliet", gaat Boskamp verder. Hij ziet het somber in. "Als Anderlecht deze lijn doortrekt, vrees ik dat het weer een jaartje zonder Europees voetbal wordt."

Zondag krijgt Anderlecht de kans om de rug te rechten tegen KAA Gent, in het Lotto Park. De Buffalo's hebben ook nog iets goed te maken nadat ze vorig weekend een 1-0-zege nog uit handen gaven in extremis tegen KVM.

Wordt hij de oplossing voor het grootste probleem van Anderlecht? "Hij is klaar!"

13:00
Rode Duivel moet veel geld opleveren en dat scenario lijkt zich nu te voltrekken

Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht

Het is aan Romelu Lukaku zelf: de gedroomde terugkeer die hem een held maakt of nog veel geld verdienen

Waarom ligt VAR in België veel meer onder vuur dan in Europa? Belgische ref kent het antwoord

Superster wil terugkeren uit zijn interlandpensioen om op het WK 2026 te spelen

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/04: Epolo

STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

Deschacht is onverbiddelijk voor Anderlecht-speler en geeft hem op: "Dat is te weinig"

Franse club denkt aan Standard-kapitein Matthieu Epolo: Rouches hopen op 10 miljoen euro

LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

Mario Kohnen legt na eerste match de nadruk op iets anders dan de zege bij Charleroi

Antwerp verliest opnieuw: dit heeft trainer Joseph Oosting te zeggen

KV Kortrijk speelt volgend seizoen in de JPL: Brecht Dejaegere is duidelijk na promotie

Romelu Lukaku op weg naar verrassend vertrek na clash met Napoli?

Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent

Monaco krijgt zware klap te verwerken en Pocognoli wijst naar groot mankement

Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje"

Historische degradatie in de maak? Tottenham zakt naar de gevarenzone

"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

Pijnlijke avond voor Pocognoli: Monaco al vroeg knock-out in Parijs

Geen normaal leven, wel kostuum en Vanderbiest-time bij KVM: "Ik probeer spelers zo zot als een kruk te maken"

Wat is er echt aan de hand? Meer nieuws bekend over de blessure van Anderlecht-speler Ilay Camara

"Ontgoocheling wegspelen": Rik De Mil komt met stevige verwittiging richting RSC Anderlecht

Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

Plots toch weer heel goed nieuws over Rode Duivel Thibaut Courtois

Antwerp vindt de remedie maar niet en gaat ook in het Zwarte Land onderuit ondanks late penalty

CPL: Beslissing valt in de strijd voor tweede promotieplek na rollercoaster van Beerschot aan de Kehrweg

"KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV"

🎥 Vincent Kompany viert mijlpaal op het hoogtepunt van trainerscarrière: bij Bayern zijn ze hem niet vergeten

Brughmans onder de lat en ondertussen stoomt Genk volgend product uit zelfde doelmannenlichting al klaar

Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

Philippe Clement staat voor groots moment en waarschuwt ook: "Dat zal ik meteen een halt toeroepen"

Vanderbiest oordeelt over beginnersfout en KVM-troef: "Als hij te veel nadenkt, begint het te kraken" Interview

Union of Club? Dit is de favoriet volgens de Pro League - en ook Genk en Dender weten waar ze aan toe zijn

