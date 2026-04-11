Boskamp spaart Anderlecht niet en vreest nieuw rampscenario

Anderlecht heeft zijn start in de Champions' Play-offs volledig gemist. Na de 4-2-nederlaag tegen Club Brugge spaart Johan Boskamp paars-wit allerminst en klinkt zelfs een nieuwe doemvoorspelling.

Afgelopen weekend kon Anderlecht niet winnen van Club Brugge. Het werd 4-2 in het voordeel van blauw-zwart, dat vooral voor de rust indruk kon maken. Na de pauze verliep het wat minder vlot.

"Maar Anderlecht was ook wel ontstellend zwak", zegt Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg. "Het leek wel een bende dooie vogeltjes. Geen voetbal, geen duels, geen karakter. Helemaal niks zat er in die ploeg."

De Nederlandse analist is bijzonder scherp voor paars-wit. De Brusselaars misten hun start in de Champions' Play-offs volledig en staan nu ook laatste, met twee punten minder dan KV Mechelen.

Johan Boskamp vreest somber scenario voor zwak Anderlecht

"In de tweede helft was er zogezegd beterschap, maar dat was ook alleen maar omdat Club het toeliet", gaat Boskamp verder. Hij ziet het somber in. "Als Anderlecht deze lijn doortrekt, vrees ik dat het weer een jaartje zonder Europees voetbal wordt."

Lees ook... Wordt hij de oplossing voor het grootste probleem van Anderlecht? "Hij is klaar!"›

Zondag krijgt Anderlecht de kans om de rug te rechten tegen KAA Gent, in het Lotto Park. De Buffalo's hebben ook nog iets goed te maken nadat ze vorig weekend een 1-0-zege nog uit handen gaven in extremis tegen KVM.