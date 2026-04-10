"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

KAA Gent speelde tegen KV Mechelen een goede eerste en een slechte tweede helft. Toch was de stemming achteraf niet al te negatief. En dat noopt sommige analisten toch tot de nodige kritiek op de Buffalo's.

"Het is precies alsof telkens wanneer AA Gent op voorsprong komt, er een bepaalde vorm van angst toeslaat. Een referentiematch buitenshuis zou welkom zijn", aldus Wim De Coninck in zijn analyse voor de wedstrijd op bezoek bij Anderlecht.

KAA Gent is niet te snel tevreden

En de gewezen doelman ging verder in Het Nieuwsblad: "Eigenlijk heeft AA Gent dit seizoen amper al eens 90 minuten op niveau gespeeld. Ik vind dat ze wel heel erg snel tevreden zijn, wanneer het een beetje goed loopt."

Hallo, Rik De Mil? Die bleef rustig op zijn persconferentie: "Ik heb het ook gelezen. Ik vind dat iedereen zijn mening mag hebben en het is iemand die in zijn analyses altijd zeer correct probeert te zijn, dus iedereen mag die analyse hebben."

Niet meegaan in de negativiteit

"Ik weet absoluut dat wij in de Champions' Play-offs zitten omdat we net nooit tevreden zijn geweest. Als we de voorbije weken de groep niet zodanig tot de limiet gedreven, op mentaal vlak, fysiek vlak, afzonderingen, meetings, ..."

"Als we te snel tevreden geweest, dan hadden we nooit in de Champions' Play-offs gezeten. En nu zijn we ook nooit tevreden. We willen elke week beter worden, maar ik ga niet meegaan in de negativiteit omdat ik veel positieve dingen zie."