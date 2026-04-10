"Ontgoocheling wegspelen": Rik De Mil komt met stevige verwittiging richting RSC Anderlecht

KAA Gent speelde op speeldag 1 van de Champions' Play-offs 1-1 gelijk tegen KV Mechelen. Zondag volgt op bezoek bij RSC Anderlecht een nieuwe kans om een eerste driepunter te pakken deze play-offs. Rik De Mil heeft alvast voorbeschouwd op dat duel.

Voor KAA Gent was het een ontgoocheling om in het absolute slot nog de 1-1 te slikken tegen KV Mechelen, al was iedereen het erover eens dat het wel een logische uitslag was waar weinig op af te dingen was. De tweede helft van de Buffalo's was dan ook niet goed.

Ontgoocheling wegspelen tegen RSC Anderlecht?

"Het was een ontgoocheling, absoluut. Ik denk dat je zoiets maar volledig van je kan afspelen bij een volgende wedstrijd", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie vrijdagmiddag. "Maar na een dag ontgoocheling werk je opnieuw richting volgende match."

"Diep vanbinnen zit die ontgoocheling er nog en die willen we zondag op Anderlecht van ons afspelen. Ik denk niet dat de spelers schrokken van de beelden, want ze wisten ook dat het verschil groot was tussen de eerste en tweede helft."

Ook dingen laten zien die wél goed lopen

"Het is altijd makkelijk om dingen te tonen die niet goed zijn, maar in de eerste helft zat heel veel goeds. Dat moesten we eerst tonen, dat was heel belangrijk. Als je het tempo laat zakken, is er geen enkele ploeg die het je niet moeilijk zal maken."


"Kijk naar de match tegen Mechelen, kijk ook naar Club Brugge - Anderlecht. Je ziet het onmiddellijk op het veld als het een beetje minder wordt. De intensiteit van de eerste helft moet er altijd zijn", aldus nog De Mil. "Ook met de bal."

Volg Anderlecht - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (12/04).

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 11/04 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 12/04 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 12/04 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 20:45 Antwerp Antwerp
Standard Standard 11/04 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 11/04 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 12/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

