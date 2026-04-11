Wordt hij de oplossing voor het grootste probleem van Anderlecht? "Hij is klaar!"

De defensieve problemen bij RSC Anderlecht zijn de voorbije weken pijnlijk duidelijk geworden. Instabiliteit, individuele fouten en een gebrek aan opbouw van achteruit spelen paars-wit parten. Net daarom komt de terugkeer van Marco Kana op een cruciaal moment.

"Hij is klaar om te starten", liet Jérémy Taravel gisteren weten. Kana brengt iets wat Anderlecht momenteel mist: rust en kwaliteit aan de bal. Hij is zonder twijfel de beste voetballende verdediger in de kern, iemand die het spel kan versnellen en onder druk de juiste keuzes maakt. In een ploeg die moeite heeft om van achteruit op te bouwen, is dat een enorm wapen.

Zijn profiel komt nog beter tot zijn recht naast Moussa Diarra. Waar Kana zorgt voor de opbouw en positionering, brengt Diarra kracht, duelkracht en fysieke présence. Die complementariteit kan zorgen voor een veel stabielere defensieve as dan de combinaties die we de afgelopen weken zagen.

Marco Kana kan een complementair duo vormen met Diarra

Bovendien heeft Kana eerder al bewezen dat hij het verschil kan maken in die rol. In het najaar stond Anderlecht defensief het sterkst toen hij centraal achterin speelde. Zijn afwezigheid door blessure viel bijna samen met de terugval van de ploeg.

De grote vraag blijft wel zijn fysieke paraatheid. Door blessures speelde Kana sinds december amper wedstrijden, wat het risico inhoudt dat hij opnieuw ritme moet opdoen. Als hij echter fit blijft, lijkt een basisplaats tot het einde van het seizoen logisch.

Alles wijst erop dat Kana dé sleutel kan zijn om de defensieve puzzel bij Anderlecht te leggen. Met zijn voetballend vermogen en een complementair duo met Diarra heeft paars-wit eindelijk opnieuw een fundament om op te bouwen in de beslissende fase van het seizoen.