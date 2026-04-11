Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht

Colin Coosemans ziet zijn toekomst mogelijk toch bij Anderlecht liggen. Waar een contractverlenging lange tijd veraf leek, verlopen de gesprekken nu opnieuw in positieve sfeer.

Colin Coosemans blijft een spilfiguur in de kleedkamer van Anderlecht. De 33-jarige doelman kwam in 2021 aan in Brussel en werkte zich uiteindelijk rustig op tot kapitein van paars-wit.

Zijn contract loopt af aan het einde van volgend seizoen. Lange tijd zag de situatie rond een verlenging er niet goed uit, maar intussen zit Coosemans opnieuw rond de tafel om bij te tekenen.

"Ik bevestig dat de gesprekken nu weer goed verlopen. Ik ben gelukkig bij Anderlecht", vertelde de paars-witte aanvoerder bij Het Nieuwsblad. De Belgische keeper geeft nu ook toe dat er andere opties op tafel lagen.

Coosemans denkt weer aan bijtekenen en kijkt ook verder vooruit

"Toen de onderhandelingen met Anderlecht stillagen, sprak ik met mijn gezin ook over een potentiële buitenlandse transfer. Ik moet zeggen: mijn kinderen waren niet enthousiast. Hun leven ligt hier, hé", vertelde Coosemans nog.



Over zijn eigen toekomst heeft hij een duidelijk beeld. "Ik wil zeker doorgaan tot mijn 36ste. Het vuur brandt nog en dan zien we wel. Voor het zwarte gat nadien ben ik niet bang. Ik heb al mijn UEFA A-trainersdiploma en volg de management-cursus van de voetbalbond. Een rol als coach later of als sportief directeur als ik wat ouder ben: waarom niet?", besluit Coosemans.