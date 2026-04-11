Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht

Colin Coosemans ziet zijn toekomst mogelijk toch bij Anderlecht liggen. Waar een contractverlenging lange tijd veraf leek, verlopen de gesprekken nu opnieuw in positieve sfeer.

Colin Coosemans blijft een spilfiguur in de kleedkamer van Anderlecht. De 33-jarige doelman kwam in 2021 aan in Brussel en werkte zich uiteindelijk rustig op tot kapitein van paars-wit.

Zijn contract loopt af aan het einde van volgend seizoen. Lange tijd zag de situatie rond een verlenging er niet goed uit, maar intussen zit Coosemans opnieuw rond de tafel om bij te tekenen.

"Ik bevestig dat de gesprekken nu weer goed verlopen. Ik ben gelukkig bij Anderlecht", vertelde de paars-witte aanvoerder bij Het Nieuwsblad. De Belgische keeper geeft nu ook toe dat er andere opties op tafel lagen.

Coosemans denkt weer aan bijtekenen en kijkt ook verder vooruit

"Toen de onderhandelingen met Anderlecht stillagen, sprak ik met mijn gezin ook over een potentiële buitenlandse transfer. Ik moet zeggen: mijn kinderen waren niet enthousiast. Hun leven ligt hier, hé", vertelde Coosemans nog.


Over zijn eigen toekomst heeft hij een duidelijk beeld. "Ik wil zeker doorgaan tot mijn 36ste. Het vuur brandt nog en dan zien we wel. Voor het zwarte gat nadien ben ik niet bang. Ik heb al mijn UEFA A-trainersdiploma en volg de management-cursus van de voetbalbond. Een rol als coach later of als sportief directeur als ik wat ouder ben: waarom niet?", besluit Coosemans.

STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

Antwerp verliest opnieuw: dit heeft trainer Joseph Oosting te zeggen

KV Kortrijk speelt volgend seizoen in de JPL: Brecht Dejaegere is duidelijk na promotie

Romelu Lukaku op weg naar verrassend vertrek na clash met Napoli?

Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent

Monaco krijgt zware klap te verwerken en Pocognoli wijst naar groot mankement

Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje"

Historische degradatie in de maak? Tottenham zakt naar de gevarenzone

"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

Pijnlijke avond voor Pocognoli: Monaco al vroeg knock-out in Parijs

Geen normaal leven, wel kostuum en Vanderbiest-time bij KVM: "Ik probeer spelers zo zot als een kruk te maken"

Wat is er echt aan de hand? Meer nieuws bekend over de blessure van Anderlecht-speler Ilay Camara

"Ontgoocheling wegspelen": Rik De Mil komt met stevige verwittiging richting RSC Anderlecht

Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

Plots toch weer heel goed nieuws over Rode Duivel Thibaut Courtois

Antwerp vindt de remedie maar niet en gaat ook in het Zwarte Land onderuit ondanks late penalty

CPL: Beslissing valt in de strijd voor tweede promotieplek na rollercoaster van Beerschot aan de Kehrweg

"KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV"

🎥 Vincent Kompany viert mijlpaal op het hoogtepunt van trainerscarrière: bij Bayern zijn ze hem niet vergeten

Brughmans onder de lat en ondertussen stoomt Genk volgend product uit zelfde doelmannenlichting al klaar

Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

Philippe Clement staat voor groots moment en waarschuwt ook: "Dat zal ik meteen een halt toeroepen"

Vanderbiest oordeelt over beginnersfout en KVM-troef: "Als hij te veel nadenkt, begint het te kraken"

Union of Club? Dit is de favoriet volgens de Pro League - en ook Genk en Dender weten waar ze aan toe zijn

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor speler Borussia Dortmund'

Wesley Sonck grapt over onbegrijpelijke misser in JPL: "Contract ontbinden"

Wesley Sonck grapt over onbegrijpelijke misser in JPL: "Contract ontbinden"

Sam Kerkhofs & co maken speler Anderlecht helemaal af: "Hij is echt niet goed"

Zit Union SG met dik probleem? Sterkhouder mogelijk out tegen zwarte beest

Kan de voetbalbond hier om lachen? Noah Sadiki-Foundation voor Congo gelanceerd in ... hartje Brussel

Zien we Simon Mignolet nog terug op een voetbalveld? Ivan Leko houdt zijn hart vast

Terug na zotte taferelen ... en nu geblesseerd: het blijft maar duren

Terug na zotte taferelen ... en nu geblesseerd: het blijft maar duren

RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent?

