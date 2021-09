Anderlecht blinkt uit in onzuiverheid in zone van de waarheid en komt niet verder dan gelijkspel tegen Gent

Anderlecht en Gent speelden een heel saaie eerste helft, gekruid met een doelpunt van Castro-Montes. Na de rust zat er heel wat meer animo in de match, maar enkel Refaelov kwam vanop de spits nog tot scoren.

Kompany koos voor dezelfde elf die begonnen in Luik. Gezien de waslijst aan geblesseerden die Hein Vanhaezebrouck gisteren aankondigde, bracht Gent toch nog een - op papier - heel deftig elftal aan de aftrap. Bolat wou dat zijn ploegmaats van de eerste minuut scherp waren en dat waren ze ook. Verdedigend althans...

In smoking

Want aanvallend zat er weinig initiatief in bij de Buffalo's, die de bal grotendeels aan Anderlecht moesten/wilden laten. Hein Vanhaezebrouck wou profiteren van de fouten die Anderlecht wel eens zou maken, maar 't kwam het spelbeeld wel niet ten goede. Een kleine tien minuten voor de rust vond Castro-Montes dat zijn moment gekomen was.

© photonews

Vorige week mocht hij niet starten tegen Kortrijk en dat stak wel meer dan een beetje. De wingback dribbelde zich voorbij Olsson en schoot keihard tussen Cullen en Hoedt door: 0-1. Mooie goal! Anderlecht had met al zijn balbezit een half schot op doel kunnen afleveren. Verschaeren was heel bedrijvig, maar Kouamé was ongelukkig in zijn acties en aannames. Refaelov en El Hadj werden dan weer fysiek afgetroefd. Refaelov kreeg voor de match zijn Gouden Schoen, maar acteerde alvast niet op dat niveau. En wat is er in godsnaam aan de hand met Murillo?

© photonews

Soms leek het er zelfs op dat Anderlecht - tja - arrogant voetbalde. Met een air van: het zal wel loslopen, komt goed! Tegen een ambitieuze ploeg die de punten nodig heeft, krijg je dan de rekening gepresenteerd. Het werkkostuum was in de kast gebleven, de smoking zou wel voldoende zijn, zo leek het wel.

Amuzu

Kompany greep in en bracht Amuzu in de ploeg. Veel meer snelheid en dreiging ineens bij de thuisploeg. Maar het was de Gouden Schoen die dan toch zijn gram haalde. Hij speelde Gomez aan in de zestien en die werd gehaakt door Castro-Montes. Penalty en Refaelov hing de bordjes gelijk. De speech van Kompany tijdens de rust zal er niet naast geweest zijn, want ineens werden de truitjes wel nat gemaakt.

Gent moest meestal achter de bal lopen, maar vooraan was er bij Anderlecht te weinig creativiteit en de verkeerde keuzes werden gemaakt. In de zone van de waarheid was het een waar debacle. Een festijn van slechte, te korte en verkeerde passes. Een logisch gelijkspel ergens, want veel kansen waren er niet te bewonderen.