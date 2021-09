Match tegen Anderlecht eist zijn tol: Vanhaezebrouck ziet nog twee basisspelers uitvallen (mogelijk voor langere tijd)

Hein Vanhaezebrouck zat al met een resem geblesseerden en dat is er na de match tegen Anderlecht niet beter op geworden. Zo zal hij dit weekend al zo goed als zeker geen beroep op Laurent Depoitre en Elisha Owusu kunnen doen.

Voor Depoitre is het afwachten. In een duel met Harwood-Bellis ging hij over de rug van de verdediger en kwam zelf hard op de rug terecht. Hij had moeite om recht te komen en moest bij de rust vervangen worden. Hij verliet het stadion al mankend, maar verder onderzoek zal de ernst van de blessure moeten uitwijzen.

Voor Owusu lijkt het duel tegen Cercle onhaalbaar. De middenvelder liep een spierblessure op en is mogelijk voor langere tijd out. Vanhaezebrouck moet ook nog Vadis Odjidja, Andrew Hjulsager en Gianni Bruno missen met slepende blessures.