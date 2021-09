Vanhaezebrouck neemt Hoedt en eigen speler op de korrel: "Hij moet veel beter kunnen"

De persconferentie van Hein Vanhaezebrouck gisteren was er weer eentje waarbij gretig genoteerd was. De coach van AA Gent wou weer op elk item ingaan en was niet mals voor zowel Wesley Hoedt als voor Alessio Castro-Montes.

Hoedt zei na de match dat hij niet wist waarvoor Gent gekomen was, maar zeker niet om te voetballen. "Als sommige spelers van Anderlecht zeggen dat het 3-1 of 4-1 moest zijn, dan moeten ze mij eens die vier kansen laten zien waaruit zij gescoord gingen hebben", aldus Vanhaezebrouck bij HLN. "Dat begrijp ik niet. Ik vind dit een gebrek aan respect naar mijn team toe. Als ik kijk naar een aantal matchen van Wesley, dan kan ik de bal meer dan één keer terugkaatsen." Maar ook zijn eigen speler, Alessio Castro-Montes, werd niet gespaard. "Buiten de mooie goal bracht hij heel weinig. Vooral defensief vervulde hij zijn taak niet. Alessio moet véél beter kunnen. In het moderne voetbal moet je omschakelen. Als hij naar een grotere competitie wil, moet hij stappen zetten."