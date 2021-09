Refaelov kon Gouden Schoen niet vieren met zege: "We geraakten in de juiste zone, maar de juiste beslissing volgde niet"

Emotionele avond voor Lior Refaelov: hij kreeg eindelijk zijn Gouden Schoen, waar hij al sinds januari op wacht. Hij vierde dat met een penaltygoal voor de 1-1, maar ook hij was niet blind voor de tekortkomingen bij Anderlecht.

Refaelov kreeg het vergulde kleinood in aanwezigheid van zoon Adrian, dochter Mia en zijn vrouw Gal. "Het was emotioneel, zeker met mijn vrouw en kinderen op het veld. Het heeft lang genoeg geduurd voor ik hem had. En het publiek gaf me een heel mooi applaus."

Over de wedstrijd dan... "Gemengde gevoelens vandaag. Het was belangrijk om te winnen tegen Standard en de lijn door te trekken. Gent speelde vooral op de counter en wij waren niet efficiënt genoeg om het verschil te maken vooraan. We kregen de bal in de juiste zone, maar de juiste beslissing volgde niet. Dus het gelijkspel is wel correct", vond hij.

Gent viel niet echt aan. "Ze hebben hele goeie spelers en een sterk systeem, maar wij controleerden de match. We creëerden gewoon niet genoeg toen we aan de zestien kwamen. We werkten eraan, maar we toonden het niet genoeg. Kijk naar die laatste fase met Joshua (Zirkzee) en Ciske (Amuzu). Maar we zijn heel positief voor de toekomst.