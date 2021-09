'Europese topclub dringt opnieuw aan in Lotto Park'

Het zou wel eens een interessante zomermercato volgende zomer kunnen worden, of misschien dat er ook deze winter al een en ander in beweging wordt gezet.

Zo is er opnieuw heel wat interesse in Yari Verschaeren gekomen. De speler van Anderlecht stond tegen AA Gent nog eens in de basis.

Verschaeren

De jonge Belg heeft al meermaals de Europese topclubs wakker gemaakt en dat is ook deze week niet anders.

Heel wat scouts zaten onder meer voor hem in de tribunes, met AC Milan is er volgens Calciomercato alweer een topclub héél erg geïnteresseerd. Benieuwd of ze na Saelemaekers opnieuw iemand kunnen losweken uit het Lotto Park.