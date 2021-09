Wat is er aan de hand met Murillo bij Anderlecht? "De groep steunt hem"

De vraag dringt zich stilaan op: wat is er aan de hand met Amir Murillo? De rechtsachter van Anderlecht zit ver van de vorm die hij eerder liet zien bij paars-wit.

De simpelste controles ontglippen hem, hij sloft bij momenten op het veld en is zeer ongelukkig in zijn acties. En dat is toch al weken aan de gang. De Panamees liep in zijn thuisland wel een coronabesmetting op en mogelijk ondervindt hij daarvan nog de gevolgen. Door die coronabesmetting speelde hij niet mee op de Gold Cup en kwam hij half juli zonder voorbereiding en zonder matchritme aan op Anderlecht.

"Amir heeft het verdiend dat we hem het vertrouwen geven. Een speler gaat soms door zulke momenten", zei Kompany daarover.

Maar intussen lijkt hij zich door het seizoen te slepen. De 25-jarige rechtsback lijkt in niets op de speler die constant voor gevaar zorgde vanop zijn flank. "Het is niet aan mij om over ploegmaats te spreken, maar we weten dat Amir enkele problemen heeft gehad en dat hij zich daardoor worstelt. Wij zijn er als ploeg om hem daarbij te steunen", zei Wesley Hoedt gisteren.