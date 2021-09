Hoedt niet mals voor Gent: "Ik zou niet graag zo op het veld willen staan en moeten doen wat zij moesten doen"

Anderlecht beet zich de tanden stuk op AA Gent. Ze kwamen nochtans in genoeg goeie situaties om er meer uit te puren. Maar de manier van spelen frustreerde Wesley Hoedt.

Hoedt zag maar één ploeg die wilde voetballen. "Ja, ik ben teleurgesteld. Wij wilden voetballen. Ik weet niet wat Gent wou doen, maar het was alvast niet voetballen", schudde hij het hoofd. "Wij waren heel de match door dominant. Wat Gent deed, had weinig met voetbal te maken. Ik zou niet graag op het veld moeten staan en doen wat zij moesten doen", zuchtte hij.

Maar natuurlijk was hij ook niet blind voor de fouten in het spel van Anderlecht. "We hadden de hele wedstrijd door controle, maar we misten de angel om het af te maken. Normaal moest die match eindigen op 3-1 of 4-1, maar vooraan waren we niet zuiver genoeg. En we hebben nochtans genoeg kwaliteit, ook op de bank. Dat is al een groot verschil met het Anderlecht van de voorbije jaren. We zijn met iets bezig en staan ook al een pak hoger dan vorig seizoen, maar het moet nog een heel stuk beter."