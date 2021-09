Vanhaezebrouck vroeg zich af met wat zijn spelers bezig waren: "Waar en wanneer heb ik dat gevraagd?"

AA Gent speelde heel behouden en speculeerde op de counter in het Lotto Park. Achteraf werd aan Hein Vanhaezebrouck gevraagd wat het idee daarachter was. "Ik weet het niet", was het ietwat bizarre antwoord.

Vanhaezebrouck gaf immers heel andere instructies. "Het was zeker niet het plan om behoudend te gaan spelen. Dat is ook de verdienste van Anderlecht, maar ook een minpunt bij ons. We toonden vanaf de eerste minuut te veel respect en te veel schrik. We zakten veel te ver in. Ik heb het tijdens de rust ook gevraagd: waar en wanneer heb ik gevraagd om vanaf minuut 1 in te zakken? Misschien dat Mike (Ngadeu) onze kapitein zoiets gezegd heeft ofzo?"

Hein was er alvast niet blij mee. "Dat is blijkbaar nog altijd het effect van op Anderlecht te spelen. Als je uit die tunnel komt, overvalt het publiek je. Ze hebben indruk gemaakt op mijn gasten. Het zou niet mogen. Als je bij AA Gent speelt, moet je durven geloven in jezelf en de opbouw van Anderlecht veel meer verstoren. We hadden zelfs nog de grootste kansen en dan kan je zo'n match winnen, maar ik kan leven met een gelijkspel."