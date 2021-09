'Makelaar cashte drie miljoen euro, Coucke stelt zich burgerlijke partij in zaak Anderlecht'

De zaak rond de verkoop van RSC Anderlecht is 'the talk of the town' deze week. En ondertussen lekken steeds meer details uit.

Zo zou Marc Coucke vijf miljoen euro te veel hebben betaald bij de aankoop van RSC Anderlecht, zo klonk het in De Tijd donderdag. Drie miljoen Ondertussen laat Het Laatste Nieuws weten dat Marc Coucke zich burgerlijke partij zal stellen in de zaak als benadeelde. Christophe Henrotay zou bij de deal rond de verkoop van Anderlecht liefst drie miljoen euro hebben opgestreken, weet de krant.