Castro-Montes over zijn penaltyfout: "Als de ref hem niet fluit, grijpt de VAR niet in"

Alessio Castro-Montes verliet het Lotto Park met een dubbel gevoel. Hij scoorde een mooie goal, maar veroorzaakte ook de penalty voor de 1-1.

Zijn goal was een beauty. Olsson werd in de wind gezet en hij schoot tussen Hoedt en Cullen door in de verste hoek. "Ik wou eerst uithalen met rechts, maar de verdediger kwam te snel dichtbij. Ik kapte met links en schoot hard in de open hoek. Dat was de enige mogelijkheid", aldus de wingback. "We lagen onder en verdedigden op dat moment eigenlijk alleen maar. Dat maakt het nog mooier."

Maar in de tweede helft gooide Gomez zich voor hem en hij liep hem omver. "Het begon bij balverlies, dat toch iets té veel gebeurde vandaag. Ik moest heel ver terug en probeerde me nog tussen hem en de bal te plaatsen. Toen de ref floot, wist ik dat de VAR het niet ging overrulen. Anderzijds denk ik niet dat de bal op de stip gaat als de ref níet fluit en het van de VAR afhangt."