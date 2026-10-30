De beste Belgische spits van het moment? "Bij Club Brugge of Anderlecht was hij al Rode Duivel"

Bij de Rode Duivels zoeken meerdere aanvallers nog naar hun beste vorm. Romelu Lukaku blijft achter met vragen, Loïs Openda ligt in de lappenmand en Charles De Ketelaere scoorde sinds januari niet meer in de Serie A tot zijn treffer van gisteren. Wie een Belgische spits met vertrouwen zoekt, komt uit bij Westerlo.

Een Belg aan de leiding van de topschuttersstand in de Pro League: het is niet iets wat elk seizoen gebeurt. Norman Bassette deelt die koppositie momenteel met Nicolo Tresoldi en verkeert in uitstekende vorm. De Westerlo-aanvaller trof in elk van zijn laatste vier wedstrijden raak en heeft zo een groot aandeel in de sterke reeks van de Kemphanen.

Bassette maakt het verschil bij Westerlo

Trainer Issame Charaï is bijzonder lovend over zijn spits. In een gesprek met de RTBF vertelt hij dat er meteen een klik was. "Toen we voor het eerst telefonisch contact hadden, was er onmiddellijk een klik tussen ons. We hadden een soort connectie."

Charaï ziet vooral de kwaliteiten van Bassette. "Hij is snel en heeft een neus voor doelpunten. Hij werkt ook hard, zowel op training als in wedstrijden. Norman luistert, wil echt bijleren en heeft veel ambitie."

Een nieuwe kans bij de Rode Duivels?

Volgens de coach van Westerlo zou de 21-jarige aanvaller bij een grotere Belgische club veel nadrukkelijker in beeld komen voor de nationale ploeg. "Als Norman bij Club Brugge of Anderlecht speelde in plaats van bij Westerlo, ben ik ervan overtuigd dat hij al Rode Duivel zou zijn. Bij een grotere club krijgt hij nog meer kansen, omdat de kern sterker is. En doelpunten maken, dat is wat Norman het beste doet."

Bassette kreeg al eens speelminuten bij België, in de laatste wedstrijd van het tijdperk onder Domenico Tedesco. Sindsdien zat hij echter niet meer bij de selectie. Zijn prestaties bij Westerlo kunnen bondscoach Rudi Garcia wel opnieuw aan het denken zetten.



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Een echte doelpuntenmaker

Charaï vergelijkt zijn aanvaller met spitsen die lange tijd onzichtbaar lijken, maar op het juiste moment toeslaan. "Hij is een raszuivere afwerker, het type speler dat je een hele match niet ziet en dan plots opduikt. Dat is een zeldzame kwaliteit. Nicolo Tresoldi bezit die ook: hij is een speler van wereldklasse", besluit de Westerlo-trainer.