Ongefilterd is een gigantisch succes: Stijnen, Nainggolan en Deschacht verbazen zelfs zichzelf met cijfers

De voetbalpodcast Ongefilterd heeft in korte tijd een bijzonder groot publiek bereikt. De eerste achttien afleveringen waren samen goed voor maar liefst 34 miljoen views. Dat vertellen Stijn Stijnen, Radja Nainggolan en Olivier Deschacht in een interview met HUMO. Het trio had niet verwacht dat het project zo snel zou aanslaan.

De populariteit merken ze ondertussen ook op straat. Stijnen vertelt dat supporters hem na wedstrijden aanspreken over de podcast. In Brugge krijgt hij samen met Deschacht nog altijd de nodige verwijzingen naar de rivaliteit tussen Club en Anderlecht. Na een wedstrijd tegen Dender vroegen jongeren zelfs om een foto. Niet vanwege zijn verleden als doelman, maar omdat ze hem van Ongefilterd kenden.

Een vreemd gezicht levert 700.000 views op

Vooral de korte fragmenten doen het bijzonder goed op sociale media. Volgens Nainggolan halen de reels gemiddeld tussen de 100.000 en 200.000 views. Sommige uitschieters gaan daar ruim over. “Mijn vreemd gezicht terwijl ik van mijn glas water drink, haalde 700.000 views”, vertelt hij. Een uitspraak van Deschacht over het vrouwenvoetbal was dan weer goed voor 600.000 views.

Stijnen had het idee voor Ongefilterd al langer in zijn hoofd. Hij stoorde zich aan voetbalanalisten die volgens hem voor de camera soms iets anders vertellen dan wanneer de camera's uitstaan. Hij wilde een podcast waarin de deelnemers gewoon zeggen wat ze echt denken. Met Nainggolan en Deschacht vond hij daarvoor de geschikte gesprekspartners. Het project ging vorig seizoen tijdens de play-offs van start.

DAZN tekende meteen voor vier jaar

De makers wilden van bij het begin professioneel werken. Voor de eerste tien afleveringen vonden ze twee partners, maar met zeven camera's en een uitgebreide productie liep het kostenplaatje snel op. De belangstelling vanuit de mediawereld liet echter niet lang op zich wachten. “Na drie afleveringen al klopte iedereen uit het medialandschap op onze deur om partner te worden”, vertelt Stijnen.

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Uiteindelijk kwam DAZN met het meest verregaande voorstel. De samenwerking werd vastgelegd voor vier jaar. Wat begon als een idee van Stijnen om voetbalgesprekken eerlijker en directer te maken, groeide zo uit tot een podcast die in achttien afleveringen al 34 miljoen views verzamelde.