Antwerp heeft iets recht te zetten na vorig weekend: boeken ze eerste overwinning van het seizoen tegen KV Kortrijk?

Deze avond staan Antwerp en KV Kortrijk tegenover elkaar op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League. Antwerp begon vorig weekend met een 3-2 nederlaag tegen KV Mechelen aan de competitie, terwijl KV Kortrijk wel kon winnen met 2-0 van RFC Seraing.

Antwerp heeft iets recht te zetten na de nederlaag van vorige week op het veld van KV Mechelen. Daarvoor rekent de Belgische topclub onder meer op aanvaller Michael Frey, maar ook Viktor Fischer zou wel eens belangrijk kunnen worden. Hij zit voor het eerst in de selectie.

Bij KV Kortrijk kunnen ze tevreden zijn na de 2-0 overwinning tegen RFC Seraing op de eerste speeldag. Ze hebben ook goed nieuws voor de wedstrijd van vanavond, want zo is iedereen fit voor de confrontatie met Antwerp. Zo zou Gilles Dewaele dus opnieuw in de ploeg kunnen staan.

Boekt Antwerp haar eerste overwinning van het seizoen? Of zorgt KV Kortrijk voor een stunt?