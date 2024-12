Club Brugge maakt zaterdag de verplaatsing naar Mechelen. Een op papier lastige verplaatsing. Al is Club nog meer favoriet dan het klassement aangeeft.

Een deel van de verklaring is bij KV Mechelen te zoeken. Dat ziet met lede ogen toe hoe de ziekenboeg week na week steeds voller geraakt. Foulon en Storm in het bijzonder zijn twee sterkhouders wiens afwezigheid zwaar kan doorwegen. Het uitvallen van Foulon met een spierblessure, in de bekermatch bij Beerschot, komt wel heel erg ongelegen.

Bovendien heeft Mechelen met zijn kleinere kern sowieso een dag minder rust dan Club Brugge en heeft het ook dertig extra minuten in de benen. Daarnaast zitten de Kakkers gewoon ook niet in hun allerbeste periode. Goede momenten worden afgewisseld met minder goede. Dat hindert hen vooralsnog vooral op verplaatsing, want ze hebben nog altijd een sterke thuisreputatie om op te teren.

Malinwa blijft verraderlijke tegenstander

Dat is wat Malinwa nog altijd een verraderlijke tegenstander maakt. Een topdag van Schoofs en Mrabti gecombineerd met de doeltreffendheid van Raman kan Mechels puntengewin alsnog mogelijk maken. Waarom de derde thuisnederlaag van het seizoen er nu wel kan komen - de vorige dateert van midden augustus - is vooral omdat de blauw-zwarte trein onder stoom is gekomen.

Club Brugge is aan een stevige reeks van ongeslagen wedstrijden bezig, zelfs alle competities inbegrepen. Het kan Achter de Kazerne de tiende match op rij zijn dat de ploeg van Nicky Hayen ongeslagen blijft. Club heeft de regelmaat gevonden waar het in het begin nog naar zocht en levert sinds eind oktober correcte prestaties waar weinig op af te dingen valt.

Veel minder blessurelast bij Club Brugge

Dat willen ze nog een keer bevestigd zien. Ze recupereren Nilsson en missen zo enkel Meijer, terwijl KV Mechelen het moet stellen zonder Antonio, Dahl, Konaté, Van Cleemput, Vanheusden, Storm en Foulon. Volg KV Mechelen - Club Brugge om 18u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!