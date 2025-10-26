Datum: 26/10/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 12

LIVE: Antwerp morst met de kansen, nieuwe nederlaag lijkt onafwendbaar

Na de 4-0 nederlaag in de Champions League trekt Club Brugge naar de Bosuil voor de topper tegen Antwerp. Blijft Club in het spoor van Union of kan Antwerp eindelijk nog eens de drie punten pakken?

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   90+6' 9" 
live_by
Discussieer live mee! Lees 75 reacties...
90+5
 In het verleden heeft het al gespookt in het slot bij Antwerp-Club Brugge maar dat lijkt nu niet het geval te zijn
90+2
 Net voor de koppende Janssen probeert Foulon een omhaal te doen. Hij raakt met de studs echter het hoofd van de Nederlander waardoor die nu met een bloedend hoofd verzorgd wordt. Niets al te ernstig lijkt het maar wel even schrikken
90+1
 Was dit de allerlaatste kans van de partij? Na een vrije trap blijft de bal in de lucht. Janssen klimt het hoogste om richting doel te koppen maar doet dat over het doel van Jackers
90
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
85
 Vervangen Bjorn Meijer
Ingevallen Hugo Siquet
85
 Vervangen Mahamadou Diawara
Ingevallen Anthony Valencia
81
 Meteen naar de overkant waar Janssen het leer tot bij Al Sahafi verlengt die niet voorbij Jackers raakt maar de vlag gaat omhoog
80
 Vermant rukt zich los bij Babadi en heeft enorm veel ruimte in de omschakeling. Tresoldi en Tzolis kiezen positie maar Vermant doet het zelf, zonder succes
78
 Club steekt zijn neus wat meer aan het venster maar voorlopig zonder succes. Kan Antwerp opnieuw richting Jackers trekken?
75
 Vervangen Carlos Forbs
Ingevallen Mamadou Diakhon
73
 Maar je moet natuurlijk altijd rekening houden met Club Brugge. Een vrije trap wordt tot bij de tweede paal gelegd tot bij Tzolis die in één tijd uithaalt. Nozawa duwt de bal goed uit zijn verste hoek
73
 We naderen het slotkwartier. Voorlopig is het vooral Antwerps gevaar dat we moeten noteren
72
  Gele kaart voor Thibo Somers
69
 Janssen mist van dichtbij
Dat Janssen momenteel in een vormcrisis zit wordt hier nog maar eens duidelijk. Foulon verstuurt een perfecte voorzet richting centrum. Janssen zet van dichtbij zijn rechtervoet tegen de bal maar mist wat onbegrijpelijk
69
 Meijer probeert het hard en laag, Nozawa glijdt bijna voorbij de bal maar brengt wel eenvoudig redding
68
 Een vrije trap vanop een interessante plaats voor Club Brugge... Vanaken en Meijer zetten zich achter de bal
66
 Vervangen Youssef Hamdaoui
Ingevallen Isaac Babadi
65
 Van Den Bosch dribbelt bijna zichzelf waardoor Club nog eens gevaarlijk kan zijn. Forbs en Tzolis combineren zich een weg richting Nozawa maar het schot van die laatste gaat naast
62
 Vervangen Lynnt Audoor
Ingevallen Nicolò Tresoldi
61
 Vervangen Joaquin Seys
Ingevallen Bjorn Meijer
61
 Daarnet was het Audoor, nu Vermant die blijft liggen. Is het een manier om het momentum van Antwerp te doorbreken of gaan de Club-spelers terecht naar de grond?
59
 Antwerp voert de druk nu echt wel op rond de 16 van Club Brugge dat het toch wel relatief eenvoudig laat gebeuren
56
 Hamdaoui over!
Dit was dé kans op de gelijkmaker voor Antwerp! Een prachtige steekpass van Benitez richting Al Sahafi zorgt voor ruimte. Al Sahafi legt achteruit tot bij Hamdaoui die van dichtbij de gelijkmaker laat liggen en over trapt
55
 Nog eens een afstandsschot, ditmaal van Diawara. Opnieuw te centraal om Jackers echt te bedreigen
52
 Jackers met zijn eerste parade van de dag. Tsunashima heeft ruimte vanop zo'n 20-25 meter en beproeft zijn geluk. Jackers pakt eenvoudig, ondanks een deviatie onderweg
47
 Benitez komt goed weg dat hij geen tweede geel krijgt voor hands. Laforge houdt het bij een nieuw één op één-gesprek
46
 Vervangen Farouck Adekami
Ingevallen Marwan Al-Sahafi


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
44
 Tzolis over!
Ditmaal troeft Vermant Adekami af aan de linkerkant en lijkt er een fase te ontstaan zoals bij de 1-0. Hij legt af tot bij Tzolis die met een gelukje Kouyaté omspeelt en van dichtbij uithaalt maar de Griek jaagt zijn bal hoog over
42
 Ook vanuit stilstaande fases wordt er amper gevaar gecreëerd. Ditmaal trapt Tzolis het leer veel te kort
37
 De intensiteit op het veld is er wel maar eigenlijk is het een vrij kansarme topper tussen Antwerp en Club Brugge. Zowel Jackers als Nozawa hebben nog geen bal gepakt
32
 Even een heet standje in de 16 van Club. Vanaken blijft maar afschermen maar de bal gaat niet snel genoeg over de achterlijn. Somers en Hamdaoui houden de bal tussen de lijnen in de kleine rechthoek maar ze slagen er niet in om uit de flipperkastfase te komen
31
 Laforge praat opvallend veel met de spelers. Nu doet hij het met Sabbe nadat die Foulon de doorgang weigert aan de zijlijn. Daarnet was het Adekami, maar ook Tzolis is al even langs Laforge moeten passeren
29
 Adekami duikt ostentatief naar de grond buiten de 16. Laforge buigt niet en terecht blijkt uit de herhaling. De scheidsrechter geeft Adekami tekst en uitleg maar eigenlijk had een gele kaart voor schwalbe hier zeker gekund
27
  Gele kaart voor Mauricio Benítez
24
 Tsunashima laat zich makkelijk ringeloren door Sabbe. De voorzet van de rechtsachter komt echter niet bij een ploegmaat terecht
22
 Hamdaoui probeert ruimte te vinden voor een schot en lijkt die ook gevonden te hebben maar trapt dan wel heel ver naast
20
 Jagende Adekami kan niet profiteren
Ordonez laat zich verrassen door een jagende Adekami die in de 16 de bal verovert. Die wilt trappen maar wordt nog net op tijd afgeblockt. Hier had hij beter de bal opzij gelegd richting de vrijstaande Janssen
17
 Aan de overkant gaat Adekami dan weer neer maar opnieuw buigt Laforge niet
16
 Club schakelt om via Vermant en Tzolis. Die laatste gaat wel heel makkelijk liggen na een duw van Foulon in de 16. Laforge valt niet voor de halve schwalbe van de Griek
12

Goal 		Doelpunt van Romeo Vermant
Eentje die hij helemaal zelf geforceerd heeft! Er ging een fraaie actie van Audoor aan vooraf maar Vermant verloor de bal aan de 16 aan Van Den Bosch. De Club-aanvaller verovert de bal opnieuw bij Van Den Bosch en Benitez, draait om zijn as en trapt dan laag in de verste hoek!
8
 Sabbe weet ondertussen al dat hij geen makkelijke namiddag tegemoet gaat tegenover Adekami. Ditmaal dribbelt de Antwerpse winger naar binnen maar zijn schot waait ver over
6
 Antwerp weet onder de druk van Club Brugge uit te komen en benut de vrijgekomen ruimte op links. Stankovic kan in de 16 nog net voor de neus van Tsunashima het leer wegwerken
2
 Tzolis met een eerste actie vanop links. Hij komt naar binnen en wilt uithalen maar zijn schot wordt afgeblockt
1
 Club Brugge heeft de wedstrijd op gang getrapt en jaagt de bal via Jackers meteen naar voor om daar oorlog te maken
1
 Antwerp - Club Brugge: 0-0
Antwerp (Antwerp - Club Brugge)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Zeno Van Den Bosch - Yuto Tsunashima - Kiki Kouyaté - Thibo Somers - Mahamadou Diawara - Mauricio Benítez - Daam Foulon - Youssef Hamdaoui - Farouck Adekami - Vincent Janssen
Bank: Kobe Corbanie - Marwan Al-Sahafi - Isaac Babadi - Anthony Valencia - Yannick Thoelen - Glenn Bijl - Rosen Bozhinov - Christopher Scott - Gabriel David

Club Brugge (Antwerp - Club Brugge)
Club Brugge: Nordin Jackers - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Joaquin Seys - Lynnt Audoor - Carlos Forbs - Aleksandar Stankovic - Hans Vanaken - Christos Tzolis - Romeo Vermant
Bank: Nicolò Tresoldi - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Tristan Van Den Heuvel - Gustaf Nilsson - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Mamadou Diakhon - Argus Vanden Driessche
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.9 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/20 (35%)
Meer statistieken
Van Den Bosch Zeno 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 43/52 (82.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Tsunashima Yuto 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 59/63 (93.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Kouyaté Kiki 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 51/62 (82.3%)
Meer statistieken
Somers Thibo   90' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 17/26 (65.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Diawara Mahamadou 85' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 27/28 (96.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Benítez Mauricio   90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
Meer statistieken
Foulon Daam 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Hamdaoui Youssef 66' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Adekami Farouck 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Janssen Vincent 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Bank
Corbanie Kobe 0'  
Al-Sahafi Marwan 45' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Sleutelpasses: 3
Meer statistieken
Babadi Isaac 24' 6.3 -
Meer statistieken
Valencia Anthony 5'  
Thoelen Yannick 0'  
Bijl Glenn 0'  
Bozhinov Rosen 0'  
Scott Christopher 0'  
David Gabriel 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 90' 7.0 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 16/41 (39%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 31/34 (91.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 34/40 (85%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 61' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Audoor Lynnt 62' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 75' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 42/52 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 35/37 (94.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Tzolis Christos 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Schoten op doel: 1/5
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Vermant Romeo 90' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Tresoldi Nicolò 28' 6.5 -
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 0'  
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 24' 7.2 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Van Den Heuvel Tristan 0'  
Nilsson Gustaf 0'  
Siquet Hugo 5'  
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 15' 6.5 -
Meer statistieken
Vanden Driessche Argus 0'  

Vooraf

LIVE: Kan geplaagd Antwerp de rug rechten in topper tegen Club Brugge?
LIVE: Kan geplaagd Antwerp de rug rechten in topper tegen Club Brugge?

Na de 4-0 nederlaag in de Champions League trekt Club Brugge naar de Bosuil voor de topper tegen Antwerp. Blijft Club in het spoor van Union of kan Antwerp eindelijk nog eens de drie punten pakken?

2 op 18

Er is de Clasico tussen Anderlecht en Standard maar ook bij de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp hangt een speciaal sfeertje. Supporters van beide ploegen kunnen elkaar niet luchten wat altijd voor extra belading zorgt in het stadion wanneer de partij van start gaat.

De sfeer op de Bosuil zal ongetwijfeld al zeer beladen zijn. De Great Old kon namelijk al zes wedstrijden op rij niet winnen. Twee van die zes wedstrijden verloor Antwerp bovendien tegen een ploeg die meer dan een uur met 10 man op het veld stond (Gent en Standard). Het zorgde ervoor dat Antwerp in het klassement helemaal tot plaats 14.

Spookwedstrijd

In de competitie tegen Club Brugge kan Antwerp wel altijd iets meer en lijkt het wel te spoken op de Bosuil. Vorig jaar leek Club Brugge eenvoudig met 0-1 te winnen maar zorgen doelpunten van Doumbia en Chery in het slot nog voor een totale ommekeer. Het jaar daarvoor gebeurde hetzelfde wanneer Ondrejka in de 99e minuut de winning goal scoorde nadat Corbanie in minuut 86 al gelijk had gemaakt. Kan Antwerp het ditmaal opnieuw laten spoken?

Bij Club Brugge zullen ze vooral de 4-0 bolwassing tegen Bayern München in de Champions League willen vergeten. Club onderging de wet van de sterkste bij Vincent Kompany en zal in de vaderlandse competitie opnieuw de puntjes op de i willen zetten. Bovendien willen ze Union niet laten uitlopen in de stand. Met drie punten achterstand is Club voorlopig de dichtste achtervolger van de regerende landskampioen.

Wils onder druk

Is het de laatste kans voor Antwerp-trainer Stef Wils? De druk op hem wordt van buitenaf alleszins wel stevig opgevoerd na de tegenvallende resultaten. En zeker wanneer het bestuur naar buiten komt in een interview om te zeggen dat de ambitie top 6 is en het kietelen van plaatsen 4 en 5. Kan Wils zijn vel redden tegen Club Brugge?

'Antwerp weet wat gedaan met Stef Wils met erg belangrijke matchen op komst'

'Antwerp weet wat gedaan met Stef Wils met erg belangrijke matchen op komst'

25/10 2

Royal Antwerp FC krijgt dit weekend Club Brugge over de vloer. Een wedstrijd waarin coach Stef Wils veel te winnen heeft, maar ook wel wat te verliezen. Al komt de echte te...

Marc Degryse zegt waar het op staat: "Verwacht reactie van Club tegen Antwerp in crisis"

Marc Degryse zegt waar het op staat: "Verwacht reactie van Club tegen Antwerp in crisis"

25/10

De match tussen Royal Antwerp FC en Club Brugge is er eentje waar de supporters van beide ploegen altijd naar uitkijken. En voor beide ploegen staat er toch wel wat op het ...

Dender-coach Milkon niet blij met de scheidsrechter na gelijkspel tegen Westerlo

Dender-coach Milkon niet blij met de scheidsrechter na gelijkspel tegen Westerlo

25/10 1

FCV Dender blijft wachten op zijn eerste overwinning van het seizoen. Na het gelijkspel tegen Westerlo legde coach Hayk Milkon de schuld deels bij zichzelf, maar hij haalde...

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 18:30 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 19:15 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved