LIVE: Antwerp morst met de kansen, nieuwe nederlaag lijkt onafwendbaar

Na de 4-0 nederlaag in de Champions League trekt Club Brugge naar de Bosuil voor de topper tegen Antwerp. Blijft Club in het spoor van Union of kan Antwerp eindelijk nog eens de drie punten pakken?

2 op 18

Er is de Clasico tussen Anderlecht en Standard maar ook bij de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp hangt een speciaal sfeertje. Supporters van beide ploegen kunnen elkaar niet luchten wat altijd voor extra belading zorgt in het stadion wanneer de partij van start gaat.

De sfeer op de Bosuil zal ongetwijfeld al zeer beladen zijn. De Great Old kon namelijk al zes wedstrijden op rij niet winnen. Twee van die zes wedstrijden verloor Antwerp bovendien tegen een ploeg die meer dan een uur met 10 man op het veld stond (Gent en Standard). Het zorgde ervoor dat Antwerp in het klassement helemaal tot plaats 14.

Spookwedstrijd

In de competitie tegen Club Brugge kan Antwerp wel altijd iets meer en lijkt het wel te spoken op de Bosuil. Vorig jaar leek Club Brugge eenvoudig met 0-1 te winnen maar zorgen doelpunten van Doumbia en Chery in het slot nog voor een totale ommekeer. Het jaar daarvoor gebeurde hetzelfde wanneer Ondrejka in de 99e minuut de winning goal scoorde nadat Corbanie in minuut 86 al gelijk had gemaakt. Kan Antwerp het ditmaal opnieuw laten spoken?

Bij Club Brugge zullen ze vooral de 4-0 bolwassing tegen Bayern München in de Champions League willen vergeten. Club onderging de wet van de sterkste bij Vincent Kompany en zal in de vaderlandse competitie opnieuw de puntjes op de i willen zetten. Bovendien willen ze Union niet laten uitlopen in de stand. Met drie punten achterstand is Club voorlopig de dichtste achtervolger van de regerende landskampioen.

Wils onder druk

Is het de laatste kans voor Antwerp-trainer Stef Wils? De druk op hem wordt van buitenaf alleszins wel stevig opgevoerd na de tegenvallende resultaten. En zeker wanneer het bestuur naar buiten komt in een interview om te zeggen dat de ambitie top 6 is en het kietelen van plaatsen 4 en 5. Kan Wils zijn vel redden tegen Club Brugge?