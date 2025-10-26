Volg Antwerp - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
Datum: 26/10/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 12
LIVE: Kan geplaagd Antwerp de rug rechten in topper tegen Club Brugge?
Na de 4-0 nederlaag in de Champions League trekt Club Brugge naar de Bosuil voor de topper tegen Antwerp. Blijft Club in het spoor van Union of kan Antwerp eindelijk nog eens de drie punten pakken?

2 op 18

Er is de Clasico tussen Anderlecht en Standard maar ook bij de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp hangt een speciaal sfeertje. Supporters van beide ploegen kunnen elkaar niet luchten wat altijd voor extra belading zorgt in het stadion wanneer de partij van start gaat.

De sfeer op de Bosuil zal ongetwijfeld al zeer beladen zijn. De Great Old kon namelijk al zes wedstrijden op rij niet winnen. Twee van die zes wedstrijden verloor Antwerp bovendien tegen een ploeg die meer dan een uur met 10 man op het veld stond (Gent en Standard). Het zorgde ervoor dat Antwerp in het klassement helemaal tot plaats 14.

Spookwedstrijd

In de competitie tegen Club Brugge kan Antwerp wel altijd iets meer en lijkt het wel te spoken op de Bosuil. Vorig jaar leek Club Brugge eenvoudig met 0-1 te winnen maar zorgen doelpunten van Doumbia en Chery in het slot nog voor een totale ommekeer. Het jaar daarvoor gebeurde hetzelfde wanneer Ondrejka in de 99e minuut de winning goal scoorde nadat Corbanie in minuut 86 al gelijk had gemaakt. Kan Antwerp het ditmaal opnieuw laten spoken?

Bij Club Brugge zullen ze vooral de 4-0 bolwassing tegen Bayern München in de Champions League willen vergeten. Club onderging de wet van de sterkste bij Vincent Kompany en zal in de vaderlandse competitie opnieuw de puntjes op de i willen zetten. Bovendien willen ze Union niet laten uitlopen in de stand. Met drie punten achterstand is Club voorlopig de dichtste achtervolger van de regerende landskampioen.

Wils onder druk

Is het de laatste kans voor Antwerp-trainer Stef Wils? De druk op hem wordt van buitenaf alleszins wel stevig opgevoerd na de tegenvallende resultaten. En zeker wanneer het bestuur naar buiten komt in een interview om te zeggen dat de ambitie top 6 is en het kietelen van plaatsen 4 en 5. Kan Wils zijn vel redden tegen Club Brugge?

Vergelijking Antwerp - Club Brugge

Positie

13
2

Punten

11
23

Gewonnen

2
7

Verloren

4
2

Gescoorde doelpunten

10
18

Doelpunten tegen

13
11

Gele kaarten

26
15

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

6
9
19
25/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Antwerp Antwerp
06/04 13:30 Antwerp Antwerp 2-3 Club Brugge Club Brugge
02/02 13:30 Antwerp Antwerp 2-1 Club Brugge Club Brugge
18/08 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Antwerp Antwerp
05/05 13:30 Antwerp Antwerp 1-2 Club Brugge Club Brugge
14/04 13:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 Antwerp Antwerp
04/02 13:30 Antwerp Antwerp 2-1 Club Brugge Club Brugge
29/10 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Antwerp Antwerp
21/05 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Antwerp Antwerp
14/05 13:30 Antwerp Antwerp 3-2 Club Brugge Club Brugge
05/02 13:30 Antwerp Antwerp 0-0 Club Brugge Club Brugge
13/11 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Antwerp Antwerp
15/05 13:30 Antwerp Antwerp 1-3 Club Brugge Club Brugge
24/04 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Antwerp Antwerp
27/02 13:30 Club Brugge Club Brugge 4-1 Antwerp Antwerp
24/10 13:30 Antwerp Antwerp 1-1 Club Brugge Club Brugge
16/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Antwerp Antwerp
13/05 18:30 Antwerp Antwerp 0-0 Club Brugge Club Brugge
21/03 13:30 Club Brugge Club Brugge 0-2 Antwerp Antwerp
10/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 3-1 Antwerp Antwerp
13/12 13:30 Antwerp Antwerp 0-2 Club Brugge Club Brugge
01/08 20:30 Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
02/02 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Antwerp Antwerp
10/11 14:30 Antwerp Antwerp 2-1 Club Brugge Club Brugge
19/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-2 Antwerp Antwerp
22/04 14:30 Antwerp Antwerp 0-0 Club Brugge Club Brugge
23/12 14:30 Club Brugge Club Brugge 5-1 Antwerp Antwerp
19/08 14:30 Antwerp Antwerp 1-1 Club Brugge Club Brugge
21/01 14:30 Antwerp Antwerp 2-2 Club Brugge Club Brugge
22/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Antwerp Antwerp
08/02 15:00 Club Brugge Club Brugge 4-0 Antwerp Antwerp
30/08 20:00 Antwerp Antwerp 0-4 Club Brugge Club Brugge
02/03 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Antwerp Antwerp
29/09 20:00 Antwerp Antwerp 2-2 Club Brugge Club Brugge
Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 13:30 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 18:30 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 19:15 STVV STVV
