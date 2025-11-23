LIVE: Kan Anderlecht de valkuil van de Easi Arena wel ontwijken? "Iedereen heeft het er moeilijk"

Vanavond om 18u30 trekt Anderlecht naar de Easi Arena voor een duel dat sportief én emotioneel geladen belooft te worden. Twee weken na de zege in de topper tegen Club Brugge willen de Brusselaars hun sterke vorm doortrekken.

La Louvière, dat net voor de interlandbreak onderuitging bij Antwerp, aast op een prestigieuze thuiszege tegen het in vorm verkerende paars-wit. Anderlecht reist met vertrouwen af naar Henegouwen. De ploeg van Besnik Hasi – die opnieuw kan rekenen op een bloeiende aanval – boekte twee competitieoverwinningen op rij en lijkt helemaal in de juiste flow te zitten.

La Louvière wil nog een prestigezege

Met 21 gemaakte doelpunten heeft RSCA bovendien veel meer slagkracht dan de thuisploeg, al blijft het defensief verschil tussen beide teams verrassend klein. Bij La Louvière heerst ondanks de nederlaag in Antwerp geen dramatiek.

Coach Frédéric Taquin noemde de 0-2 vooral “het gevolg van een beslissing die de match brak”, verwijzend naar de rode kaart voor Owen Maës, die vanavond geschorst is. De Loups hebben echter al vaker bewezen dat ze thuis verrassend uit de hoek kunnen komen: Charleroi, Club Brugge, Cercle Brugge en zelfs Union konden dat al ondervinden.

Taquin is ambitieus maar realistisch: “Het is een eer om Anderlecht te ontvangen. We weten dat ze in vorm zijn, maar thuis hebben we al getoond dat we tegen iedereen kunnen meestrijden. Als we de ruimtes klein houden en onze momenten grijpen, hebben we onze kans.” Vooral de snelheid en diepgang van Anderlecht baren hem zorgen: “Het minste gaatje wordt afgestraft.”

Iedereen heeft het moeilijk in de Easi Arena

Silvio Proto – die deze zomer overstapte van La Louvière naar Anderlecht om de keepers te leiden – waarschuwt zijn nieuwe club voor een moeilijke avond. “De Easi Arena is een klein, heet stadion zonder piste, totaal anders dan het Tivoli. Veel ploegen gaan zich hier nog pijn doen. La Louvière is veel verder dan enkele jaren geleden; het is een volwassen ploeg geworden.”

Met het aanvalstrio Bertaccini–Cvetkovic voorin, Hazard in vrije rol en De Cat die de lijnen uitzet, heeft Anderlecht wel de wapens om de thuisploeg op snelheid en techniek te kloppen. Maar de Loups hebben bewezen dat ze grote teams kunnen ontregelen. Eén ding is zeker: wie verwacht dat Anderlecht dit varkentje zomaar even wast, onderschat de realiteit in de Easi Arena. Het belooft een geladen, intens en mogelijk verrassend duel te worden.