Volg Club Brugge - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
Datum: 24/01/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 22
LIVE Club Brugge-Zulte Waregem: Kan blauw-zwart met twee afwezigen thuis winnen?
LIVE Club Brugge-Zulte Waregem: Kan blauw-zwart met twee afwezigen thuis winnen?
Tussen twee wedstrijden in de Champions League ontvangt Club Brugge thuis Zulte Waregem. Zet blauw-zwart de misstap van vorig weekend tegen La Louvière recht?

Tegen Kairat Almaty kon Club Brugge voor het eerst in 2026 winnen en hield het zijn kansen gaaf voor de top 24 in de Champions League. Woensdag neemt blauw-zwart het thuis op tegen het Franse Marseille. 

Geen Tzolis en Orondez bij Club Brugge

Eerst moet Club Brugge in de Belgische competitie nog aan de bak tegen Zulte Waregem. De mannen van Ivan Leko hebben nog iets recht te zetten nadat het vorige week thuis met 2-3 onderuit ging tegen La Louvière. 

Leko kan wel niet rekenen op Christos Tzolis (blessure) en Joel Ordonez (schorsing). Jorne Spileers is er in tegenstelling tot de voorbije twee wedstrijden wel bij, net als Raphael Onyedika. Hij is terug na de Africa Cup. 

Houdt Club Brugge de drie punten thuis?

Zulte Waregem zal ook met vertrouwen afzakken naar Jan Breydel. Het versloeg op de vorige speeldag in eigen huis Racing Genk en boekte zo zijn eerste zege sinds eind oktober in de Belgische competitie. 


Half augustus ging Club op de vierde speeldag winnen op het veld van Essevee, al kon Campbell wel pas scoren in de toegevoegde tijd. Stelt blauw-zwart nu vroeger de drie punten veilig of laat het zich in eigen huis weer verrassen? 

Prono Club Brugge - Zulte Waregem

Club Brugge wint
Gelijk
Club Brugge Club Brugge wint Gelijk Zulte Waregem Zulte Waregem wint
89.68% 6.41% 3.91%
Populairste
2-1
(76x)		 2-0
(68x)		 3-1
(60x)

Vergelijking Club Brugge - Zulte Waregem

Positie

3
10

Punten

41
26

Gewonnen

13
6

Verloren

6
7

Gescoorde doelpunten

38
28

Doelpunten tegen

25
30

Gele kaarten

27
33

Rode kaarten

2
2

Onderlinge duels gewonnen

34
11
14
16/08 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
06/12 20:45 Club Brugge Club Brugge 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/07 16:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
29/01 18:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Club Brugge Club Brugge
05/08 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
12/12 21:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
15/08 21:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 Club Brugge Club Brugge
07/07 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/03 16:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
20/09 13:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-6 Club Brugge Club Brugge
05/02 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Club Brugge Club Brugge
22/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/12 18:00 Club Brugge Club Brugge 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
30/10 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Club Brugge Club Brugge
23/11 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
31/08 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-5 Club Brugge Club Brugge
30/11 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3* Club Brugge Club Brugge
26/11 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
11/08 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Club Brugge Club Brugge
01/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
17/04 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Club Brugge Club Brugge
24/02 20:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
29/10 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Club Brugge Club Brugge
19/05 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Club Brugge Club Brugge
23/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 5-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/11 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/08 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Club Brugge Club Brugge
07/12 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/08 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Club Brugge Club Brugge
18/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
12/04 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Club Brugge Club Brugge
08/03 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Club Brugge Club Brugge
11/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
16/05 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 5-2 Club Brugge Club Brugge
18/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-4 Zulte Waregem Zulte Waregem
09/03 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Club Brugge Club Brugge
04/11 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/12 15:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/08 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Club Brugge Club Brugge
12/02 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
15/10 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Club Brugge Club Brugge
05/05 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Club Brugge Club Brugge
09/04 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-0 Club Brugge Club Brugge
08/02 19:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/02 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Club Brugge Club Brugge
23/09 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/07 19:00 Club Brugge Club Brugge 0-5 Zulte Waregem Zulte Waregem
25/01 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 Club Brugge Club Brugge
29/10 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/04 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Club Brugge Club Brugge
03/11 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
28/04 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Club Brugge Club Brugge
26/11 20:30 Club Brugge Club Brugge 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/04 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 Club Brugge Club Brugge
07/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
30/11 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Club Brugge Club Brugge
06/11 13:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Club Brugge Club Brugge
04/11 19:30 Club Brugge Club Brugge 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 16:00 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo
