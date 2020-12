KV Mechelen laat zien waarom het eigenlijk nooit mag zakken en pakt bij revelatie OHL drie gouden punten

Was het omdat Joachim Van Damme echt wel de geluksbrenger van KV Mechelen is? Of liggen uitwedstrijden het team gewoon beter? In elk geval, Malinwa dicteerde van bij de aftrap de wet in Leuven. Deze keer gaf het ook eens een voorsprong niet weg, al zorgde Romo er wel voor dat het spannend bleef.

Twee andere namen in het Leuvense elftal voor dit duel met Raemaekers en Maertens. Vijf minuten voor de aftrap werd afgeroepen dat daar nog een derde bijkwam: de zogezegd geblesseerde Thomans Henry. Vintage Brys. KV Mechelen verwelkomde Van Damme weer in het team na enkele weken van coronabesmetting. Ook twee wijzigingen in de defensie, met Bijker en Bateau die nog eens aan de aftrap kwamen.

Onnodige overtreding Vranckx

De bezoekers waren gebrand op een broodnodige driepunter en zetten meteen de toon. Ze eisten de afvallende bal op, zochten de combinatie en voetbalden naar voren. Wel ging even het licht uit bij Vranckx bij een overtreding op Maertens met beide voeten vooruit. Scheidsrechter Boterberg en de VAR vonden een geel karton voldoende.

Derde keer, goede keer

Diezelfde Vranckx had de 0-1 aan de voet na een prima actie van de oprukkende Van Damme. Romo had een knappe parade in huis. Een minuutje nadien was het Mrabti die aanlegde. Romo bracht deze keer redding met de voet. Derde keer, goede keer voor Malinwa even voor het halfuur. Goed voorbereidend werk van Schoofs en Storm, Mrabti maakte het deze keer netjes af.

Enkele minuten later stond het al 0-2. Van Damme tikte de voorzet van Schoofs via Hubert in doel. Malinwa zo op rozen, al moest het voor de pauze wel nog één keer goed uitkijken. Vlietinck had een zee van ruimte voor zich op rechts en liep zijn belagers eraf. De huurling van Club legde ook goed achteruit, Henry besloot op het been van Thoelen.

In het algemeen wijzigde het spelbeeld niet: KV Mechelen bleef de lakens uitdelen. Dat resulteerde na de koffie in dreiging van Storm en Mrabti en zelfs één niet te misen kans op 0-3. Keer op keer was het Romo die de meubelen wist te redden voor Leuven. Een stifter van Engvall ging wel tegen de netten, maar de Zweed stond buitenspel.

Zo kwam het dat het plots 1-2 stond in plaats van 1-3. De Norre haalde toch eens de achterlijn en bereikte Henry, die op de goede plaats stond om binnen te tikken. Vlak nadien verrichtte Romo aan de overkant zijn zoveelste redding op een schot van Schoofs. In de slotfase bleef concreet doelgevaar achterwege, waardoor Mechelen toch de volle buit pakte en zo opgelucht kan ademhalen.