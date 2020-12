Terreinverzorgers OHL ontvangen hun prijs voor beste veld van vorig seizoen

Het veld in het King Power Stadium aan Den Dreef werd vorig seizoen uitgeroepen tot beste terrein van België. Het haalde een nog net iets hogere score dan KRC Genk en Antwerp, ook twee clubs die het wat dat betreft dus uitstekend doen.

In het TORO Groundsmen-klassement haalde OHL een gemiddelde score van maar liefst 59,1 punten op 60. Met zo'n rapport kan je al eens thuiskomen. Uiteraard was dat niet mogelijk zonder het werk van de terreinverzorgers.

De eerste plaats in het TORO Groundsmen-klassement voor onze terreinverzorgers! Ze namen gisteren hun prijs in ontvangst voor het beste veld in het ganse land van vorig seizoen!



Liefst 8 keer behaalden onze groundsmen de maximumscore.



